Fiel lässt Personalfragen vor dem Rückrundenauftakt offen

Wer hütet das Tor, steht Sebastian Andersson gleich in der Startelf und beginnt Johannes Geis erneut? Christian Fiel ließ sich bei diesen Fragen nur wenige Informationen entlocken.

In die berüchtigten Karten ließ sich Cristian Fiel vor dem Rückrundenauftakt gegen Rostock wahrlich nicht blicken. Dies verdeutlichten vor allem seine Antworten auf drei Personalien.

Personalie eins: Johannes Geis. Überraschend hatte der 30-Jährige im letzten Hinrundenspiel gegen Hamburg erstmals seit dem 2. Spieltag wieder in der Startelf gestanden. Ob Fiel im neuen Jahr wieder häufiger auf ihn setzt, verriet er nicht. Allerdings merkte er anschließend an: "Ich weiß, was ich von Geis bekomme. Er ist immer eine Option."

Podcast 2. Liga, auf was müssen wir uns gefasst machen? Neustart in der 2. Liga mit spannenden Fragen in Kiel, bei St. Pauli und dem HSV. Verlängerungen in der Bundesliga - und bei Atletico gegen Real. Nicht nur Christian Streich findet, es ist Zeit, sich gegen Rechts zu positionieren. alle Folgen

Personalie zwei: Christian Mathenia. Der Schlussmann hatte sich im letzten Gastspiel 2023 in Elversberg einen Muskelfaserriss zugezogen und daraufhin gegen Hamburg gefehlt. Mathenia kehrte in der Vorbereitung aber bereits ins Training zurück und nahm an sämtlichen Einheiten in der laufenden Woche ohne Probleme teil. Dennoch ließ Fiel offen, wer am Samstag (13 Uhr) zwischen den Pfosten steht. "Ich werde morgen einen Torhüter ins Tor stellen und keinen Spieler", so der FCN-Trainer lapidar.

Wenn er morgen seine Spielminuten bekommen sollte, wird nicht alles klappen. Christian Fiel

Personalie drei: Sebastian Andersson. Der Stürmer empfahl sich als Trainingsgast in der Vorbereitung für eine Festanstellung und steht definitiv im Spieltagskader. Ob der Schwede gleich von Beginn auflaufen oder zunächst auf Bank sitzen wird, wusste Fiel am Freitagmittag selbst noch nicht.

Erst nach dem Abschlusstraining werde der 43-Jährige noch mal "runterfahren in seinem Kopf" und Eindrücke der Woche sammeln. "Er fühlt sich bereit. Das ist das Wichtigste", erklärte Fiel und fuhr fort: "Wenn er morgen seine Spielminuten bekommen sollte, wird nicht alles klappen. Das ist normal."

Nicht zum Aufgebot zählen hingegen Jan Gyamerah (Sehnenreizung), Joseph Hungbo (Rückstand nach Adduktorenverletzung), James Lawrence (Rücken-OP), Florian Hübner und Rückkehrer Marcel Wenig (Kreuzbandriss). Dazu kann Fiel zumindest vorübergehend auch nicht mehr auf Ali Loune zurückgreifen. Der Club verlieh das Talent "langfristig" zu Austria Klagenfurt.