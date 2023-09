Fiel kontra Zahlenspiele: "Jetzt weißt du, warum ich auf Statistik so wenig Wert lege"

Der 1. FC Nürnberg gastiert am Samstag bei Eintracht Braunschweig. Kein gutes Pflaster für die Franken, wie der Blick auf eine jahrzehntelange Statistik zeigt. Die ist Club-Coach Cristian Fiel komplett egal.

60 Jahre gibt es das Duell der beiden Traditionsklubs schon, erstmals 1963 in der Bundesliga, seit der Saison 2014/15 nur noch in der 2. Liga. Die Bilanz der Nürnberger Auswärtsreisen nach Braunschweig war meist ernüchternd, wettbewerbsübergreifend stehen für den Club bei 17 Anläufen gerade einmal drei Siege zu Buche. Diesen Fakt, an Cristian Fiel in der Pressekonferenz am Donnerstag herangetragen, nahm der Coach schulterzuckend zur Kenntnis: "Jetzt weißt du, warum ich auf Statistik so wenig Wert lege. Da bräuchten wir ja gar nicht hinfahren." Um direkt die Zielsetzung zu benennen: "Wir probieren auf jeden Fall, dieses Spiel zu gewinnen."

Hierfür wiederum wäre es mit Blick auf die ungenügende Chancenverwertung nötig, sich vor dem Tor effektiver zu zeigen. Das weiß natürlich auch Fiel, der, obwohl er sich gerade nicht zum ersten Mal nicht als Statistik-Fan geoutet hatte, darauf hofft, "dass die Quote bald nicht mehr so weit auseinanderliegt". Dafür bringe er seine Schützlinge im Training "immer und immer wieder" in diese Situation, um die notwendige Lockerheit vor dem Tor zu erzielen.

Fiel: Es liegt zum Großteil an uns

Auch der Eintracht geht diese Lockerheit bislang ab, die mit vier Punkten auf dem vorletzten Platz rangierenden Löwen haben magere drei Törchen erzielt. Ungeachtet dessen werde es, so Fiel, ein wesentlicher Fakt sein, "wie wir dieses Spiel, wie wir die Zweikämpfe annehmen, wie wir die langen Bälle verteidigen", prognostizierte der 43-Jährige. Jeder wisse, dass die Situation bei Braunschweig gerade nicht einfach sei und was im Stadion los sein kann, die Fans dort würden das Team pushen.

Trio fehlt

Die Situation am 7. Spieltag ähnelt der der letzten Saison. Da hatte der Club, der auf den angeschlagenen Nathaniel Brown, Taylan Duman (krank) und Daichi Hayashi (Achillessehnenprobleme) verzichten muss, sieben Zähler gesammelt (aktuell acht) - und der BTSV stand mit einem Zähler schon etwas mit dem Rücken zur Wand. Die Stimmung bei den Franken hat sich, trotz fast gleicher Punktzahl aber verbessert - was den Deutsch-Spanier freut, aber auch erklärbar sei. "Natürlich freue ich mich, wenn honoriert wird, was wir jede Woche versuchen, auf den Platz zu bringen. Wir geben Vollgas im Training, das wird anerkannt. Das freut mich sehr für die Jungs, ist aber auch ein Muss."

Er sei überzeugt, "wenn wir so weiter arbeiten, werden Punkte hinzukommen". Denn eines sei klar: "Wir müssen uns bewusst sein, dass die Tabelle eng ist. Und für Lob gibt es keine Extrapunkte."