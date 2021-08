Fiel: "Ich hoffe, wir ziehen schnell unsere Lehren daraus"

Beim Auswärtsspiel in Nürnberg sicherte sich die Spielvereinigung Bayreuth drei Punkte und überholte in der Tabelle den 1. FC Schweinfurt 05. FCN-Coach Christian Fiel haderte nach dem Spiel vor allem mit dem zweiten Durchgang.

Auswärts bleibt die Spielvereinigung Bayreuth weiter ungeschlagen. Am Dienstag konnte sie sich 3:0 gegen den 1. FC Nürnberg II durchsetzen, der die zweite Pleite in Folge in Kauf nehmen musste. In der ersten Halbzeit konnten die 200 zugelassenen Fans am Valznerweiher ein ausgeglichenes Spiel erleben. Auf beiden Seiten taten sich Chancen auf, in diesem Abschnitt lag das Übergewicht noch bei den offensiv spielstarken Gastgebern. Allerdings ließ Bayreuth-Keeper Sebastian Kolbe keinen Ball in das Netz.

Anders als Klandt im Tor der Nürnberger. Der war in der 32. Spielminute gegen Bayreuths schnellen Offensivmann Alexander Nollenberger machtlos. Zur Pause stand es dadurch 1:0 für die Oberfranken.

Spielvereinigung dominiert in zweiter Halbzeit

In den zweiten 45 Minuten dominierten die Bayreuther. Sie machten die Räume eng und reagierten schnell in den richtigen Momenten. Die Club-U-21 bemühte sich weiterhin, jedoch passierten ihr zunehmend Fehler. "Bis auf die Chancenverwertung war das im ersten Abschnitt in Ordnung. Daran wollten wir nach dem Wechsel anknüpfen, doch das ist uns nicht gelungen", wird Trainer Fiel auf der Vereinswebsite zitiert.

In der 50. Spielminute verwandelte Daniel Steininger einen sauberen Konter zum 2:0. Die Nürnberger wurden immer überhasteter in ihren Aktionen, was auch ihr Coach bemerkte: "Dieses 0:2 hat uns den Zahn gezogen". Mit dem 3:0 machte Bayreuth-Stürmer Stefan Maderer schließlich alles klar. Ein weiterer Auswärtssieg für die Spielvereinigung, die nächste Pleite für das zweite Team des Clubs.

Fiel ist der Meinung, man könne die Mannschaft loben, müsse sie aber auch kritisieren. "Die Jungs haben heute gesehen, was es bedeutet, gegen eine gestandene Männermannschaft zu spielen. Ich hoffe, wir ziehen schnell unsere Lehren daraus."

Bayreuths Highlight im DFB-Pokal

Die Spielvereinigung Bayreuth belegt nun mit zwölf Punkten aus fünf Spielen den dritten Platz in der Regionalliga Bayern. Für die Mannschaft von Trainer Timo Rost steht nun am Samstag ein großes Highlight auf dem Programm: Die Bayern empfangen im heimischen Hans-Walter-Wild-Stadion Bundesligist Arminia Bielefeld zur ersten Runde des DFB-Pokals. Erstmals seit 15 Jahren ist die SpVgg wieder dabei und will dem großen Favoriten ein Bein stellen.