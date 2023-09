Fiel: "Ich bin froh, dass wir dieses 'Derby-Ding' haben"

Große Derbystimmung am Freitagabend, wenn sich der 1. FC Nürnberg und die SpVgg Greuther Fürth zum 271. Mal begegnen. Club-Coach Cristian Fiel war die große Vorfreude auf der Pressekonferenz anzumerken.

"Gänsehaut." Mit einem Wort beschreibt der Derby-erfahrene Cristian Fiel seine Gefühle, wenn er aus den Katakomben in das mit 47.000 Fans ausverkaufte Max-Morlock-Stadion zu seiner Trainerbank laufen wird. Am Freitag ab 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker) wird die altbekannte Frage nach der Nummer 1 in Franken beantwortet, auch wenn dies nach dem 6. Spieltag nur eine Momentaufnahme sein wird.

Es gibt leider keine vier oder fünf Punkte, was für so ein Spiel fast sein müsste, weil es etwas Außergewöhnliches ist. Cristian Fiel

Emotion und Motivation spielen selbsterklärend bei einem Derby eine große Rolle. Musste der selbst sehr emotionale Deutsch-Spanier, der zur Aufstellung keinerlei Angaben machte, im Training den Druck rausnehmen? "Das eine oder andere Mal sollte man schon darüber nachdenken, dass es um drei Punkte geht", antwortete Fiel. "Es gibt leider keine vier oder fünf Punkte, was für so ein Spiel fast sein müsste, weil es etwas Außergewöhnliches ist."

Derbys zu erleben ist ein "Glück"

Unter der Woche sei man dennoch um Normalität bemüht gewesen und darauf, "unserer Inhalte auf den Platz zu bekommen, für eine gute Stimmung im Training zu sorgen und zu sehen, dass die Jungs bereit sind - und das haben sie uns gegeben", berichtete der 43-Jährige, der seine persönliche Derby-Erfahrung als "Glück" bezeichnete. Im Westen als Aktiver mit Alemannia Aachen gegen den 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach sowie im Osten sowohl als Spieler als auch als Trainer mit Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Aue erlebte er zahlreiche heiße Duelle. "Ich bin froh, dass wir dieses 'Derby-Ding' haben."

In der Vorbereitung habe man sich viel Material zu Fürth, aktuell mit vier Punkten deren drei hinter dem FCN, angeschaut. Der Gegner habe mit Branimir Hrgota "einen der besten Spieler der Liga" in seinen Reihen - und überhaupt: "Uns muss bewusst sein, was für Spieler da unterwegs sind, das ist eine gute Mannschaft", urteilte Fiel. "Das habe ich meiner Mannschaft auch gesagt. Unterschätzen gibt’s nicht!”

Poliert der Club die Bilanz auf?

Dazu gibt es auch rein statistisch absolut keinen Grund. Gegen die Kleeblättler hat der Club in der jüngeren Vergangenheit oft nicht gut ausgesehen, nur ein Sieg (2:0 in der letzten Saison) bei vier Niederlagen und zwei Remis stehen aus den vergangenen sieben Partien zu Buche. Die Herangehensweise im Derby, auch wenn es natürlich etwas Besonderes sei, sei im Grunde nicht anders als bei jeder anderen Begegnung, urteilt Fiel: "Du brauchst die fußballerische Idee und Leidenschaft, das ist in jedem Spiel so." Natürlich spiele auch die Erfahrung eine Rolle, wichtig aber sei vor allem: "Die Jungs wollen alle kicken."