Fiel hofft auf die Rückkehr des hart erarbeiteten Selbstvertrauens

Aus 24 mach 27 - auch wenn der 1. FCN mit seiner Hinrunde wie seiner Punktausbeute zufrieden sein kann, soll selbstredend gegen den HSV der krönende Abschluss her.

Wer wie der FCN in der vergangenen Saison erst am letzten Spieltag das Ticket für ein Weiterspielen in Liga 2 gelöst und nach der Hinrunde 19 Punkte gesammelt hatte, dem entlockt der Blick auf die aktuelle Tabelle ein gutes Gefühl.

Zumal es auch über die nackten Zahlen hinaus ein bislang erfreuliches Halbjahr gewesen ist: Unter dem neuen Cheftrainer Cristian Fiel hat die Mannschaft in Sachen Spielkultur ein klares Gesicht bekommen, ein auf Ballbesitz basierendes attraktiv-leidenschaftliches - mit einer kleinen Einschränkung: Die jüngsten Spiele warfen einen kleinen Schatten auf die gute Entwicklung, wobei das letzte in Elversberg da ein großes Stück weit ausgeklammert gehört.

Beim Aufsteiger aus dem Saarland ging es in allererster Linie darum, aus der vorausgegangenen Serie von drei Pflichtspielniederlagen auszubrechen. Und dies ist der Mannschaft mit einem 1:0 gelungen. Also, Haken dahinter, auch wenn das Wie ein mühevolles war, weil eines im Aufbau des eigenen Spiels von Fehlern geprägtes.

Druck beim HSV interessiert Fiel nicht

Dass der FCN gegen das Spitzenteam aus Hamburg in dieser Beziehung anders auftreten muss, will er der Hinrunde einen feinen Abschluss verpassen, ist Trainer Fiel wie auch seinen Spielern klar. "Ich hoffe, dass wir im Spiel mit dem Ball wieder mit dem alten Selbstvertrauen auftreten", so der Trainer. Dass der HSV mehr unter Druck steht, interessiert den Spanier überhaupt nicht. "Wir konzentrieren uns nur auf uns. Wir wollen wieder all das auf den Platz bringen, was wir uns seit dem Sommer hart erarbeitet haben."

Was der FCN-Trainer nicht sagt: Gelingt dies seiner Mannschaft, kann sie gerade dem HSV große Schmerzen bereiten, um es in seinem Sprachduktus auszudrücken. Hinten ist der stolze Traditionsverein an der Alster bekanntlich verwundbar, und dass er nun zudem mit massiven Personalproblemen im Gepäck anreist, sollte dem FCN in die Karte spielen, wenn er sein Offensivspiel, wie schon des Öfteren gezeigt, aufziehen kann. Und dass sich der HSV von Haus aus wie der Club ganz klar dem spielerischen Ansatz verschrieben hat, liegt den Franken in Normalform zudem.

Castrops Wadenverletzung wieder aufgebrochen

Es gibt aber auch ein, vermutlich gar zwei Handicaps wegzustecken. Jens Castrop (20), das aggressive und mitreißende Schwungrad im Mittelfeld, fällt aus. Die Wadenverletzung ist nach seinem Sperren- und Verletzungscomeback in Elversberg nun im Training wieder aufgebrochen.

Zudem sieht es auch mit einem Einsatz von Offensiv-Juwel Can Uzun (18) nicht wirklich gut aus. Er, in Elversberg wegen einer Leistenzerrung nicht am Ball, hat in dieser Woche zwar im Mannschaftstraining wieder voll mitgemischt, klagt nun aber wieder über leichte Schmerzen. "Er ist fraglich, ob es geht, werden wir erst morgen wissen", führt Fiel aus.

Abgang von drei Top-Talenten im Sommer

Ein Top-Talent fällt aus, das andere ist auf der Kippe - bleibt mit Nathaniel Brown das dritte im Bunde. Auf den 20-Jährigen verzichtete Fiel in Elversberg, weil "ihm die Frische abging" und nicht, weil sich um ihn Wechselmeldungen ranken. Im Sommer soll der Linksverteidiger zur Eintracht nach Frankfurt wechseln, der Bundesligist selbst spricht dabei von einer hohen Wahrscheinlichkeit.

Der FCN lässt indes verlauten, dass es mehrere konkrete Anfragen für Brown gibt, aber noch nichts fix sei. Anders ausgedrückt: Es geht um die Ablöse. Dass Brown wie die anderen beiden Top-Talente in der nächsten Saison nicht mehr in Nürnberg spielen werden, davon kann man fix ausgehen. Andererseits, das ist Zukunftsmusik, im Hier zählt nur eins: die Partie gegen den HSV. Christian Biechele