Fiel fordert: "Müssen endlich wieder unser Ding machen"

Der 1. FC Nürnberg gastiert in einem Krisenduell auf dem Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Dabei geht es im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen einen neuen Trainer und um viel Geld. FCN-Coach Cristian Fiel gab am Montag die Marschroute vor.

Beim 1. FC Nürnberg geht es seit der Länderspielpause bergab. Der Club kassierte zuletzt zwei derbe Niederlagen, auf ein 1:4 in Karlsruhe folgte zuletzt die 0:5-Klatsche gegen Fortuna Düsseldorf. Nach dem jüngsten Versagen geht es nun gegen den ebenfalls kriselnden 1. FC Kaiserslautern.

Auf dem Betzenberg wird sich der FCN jedoch auf kaum etwas einstellen können, der FCK präsentierte am Montag Dimitrios Grammozis als neuen Trainer, er soll die Wende bei den Pfälzern nach vier Pflichtspielniederlagen in Serie herbeiführen. Weswegen Fiel auf der Nürnberger Pressekonferenz meinte: "Grammozis kann der Mannschaft in der Kürze der Zeit eine andere Struktur verpassen." Die Grundformation des Gegners steht also in den Sternen.

Fiel will die Passivität abstellen

Dass auf dem Betzenberg "in erster Linie Mentalität gefragt" ist, war für Fiel ohnehin klar. Ebenso hat der 43-jährige Spanier eine klare Vorstellung davon, wie sein Club spielen solle. "Ich erwarte, dass wir mit dem Ball wieder aktiver werden und dem Gegner mehr Probleme bereiten."

Die Tatsache, nun zweimal in Serie klar verloren zu haben, wollte Fiel nicht vertuschen. Er habe jedoch gewusst, dass bei seinem jungen Team mal ein Spiel "katastrophal sein wird" und über die Partie gegen Düsseldorf sei intern bereits geredet worden.

Gegen Kaiserslautern, das in den vergangenen beiden Spielen übrigens eine ähnlich schlechte Bilanz (1:7 Tore) wie die Nürnberger aufweist (1:9), müsse der Fokus wieder auf das Wesentliche gesetzt werden. "Wir müssen endlich wieder unser Ding machen", forderte Fiel vor dem Auswärtsspiel am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker). Schließlich geht es um rund 1,7 Millionen Euro und den Einzug ins Viertelfinale. "Das ist das, was wir schaffen wollen", erklärte Fiel, "egal wie".

Vielleicht aber muss der Club erneut ohne den in der Liga zuletzt gesperrten und vermissten zentralen Mittelfeldspieler Jens Castrop auskommen. Der 20-Jährige ist angeschlagen, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen.

