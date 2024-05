Fiel fällt "gar kein so großer" Stein vom Herzen - Uzun verabschiedet sich

Der 1. FC Nürnberg hat seine Niederlagenserie beendet und mit einem 3:0 gegen die SV Elversberg den Klassenerhalt aus eigener Kraft geschafft. Coach Cristian Fiel äußerte sich nach dem Spiel kryptisch, Youngster Can Uzun bedankte sich.

Ob ihm denn jetzt ein großer Stein vom Herzen gefallen sei, wurde Cristian Fiel nach dem Ende der Partie bei Sky gefragt. "Im Moment ist er gar nicht so groß, weil andere Dinge überwiegen, die aber nicht hierhin gehören", sagte der FCN-Trainer. Was das genau bedeutet, wurde nicht klar, und ehe eine Nachfrage erfolgen konnte, fuhr der 44-Jährige, weiterhin sehr sachlich, fort: "Diese 40 Punkte sind nun erreicht, das ist die Berechtigung, in der nächsten Saison in der 2. Liga zu spielen - die nehmen wir."

Uzun legt vor und trifft dann zum 16. Mal

Dass der Club mit seinem erst fünften Heimsieg in dieser Saison diese Marke nach langem Anlauf erreicht hat - zuvor blieben die Franken in fünf Partien in Folge ohne Punkt -, dafür sorgte nicht zuletzt Can Uzun. Mit einem feinen Assist leitete der Youngster Felix Lohkempers Führungstor ein (43.), ehe er im zweiten Durchgang nach starkem Solo gegen insgesamt freilich nicht mehr allzu wehrhafte Saarländer mit seinem 16. Saisontor den 3:0-Endstand markierte (64.).

Ich kann sagen, dass es mein letztes Spiel für Nürnberg war. Can Uzun

Sein letztes im Club-Dress, wie der 18-Jährige hinterher bestätigte: "Ich kann sagen, dass es mein letztes Spiel für Nürnberg war", sagte Uzun und bedankte sich zum einen bei den Fans für die "unglaubliche Unterstützung in der gesamten Saison" sowie bei den FCN-Verantwortlichen. "Ich werde in Zukunft die Daumen drücken, dass es nächste Saison besser wird als dieses Jahr."

Ob er für Eintracht Frankfurt spielen wird im nächsten Jahr? "Das werde ich bald bekannt geben", kündigte Uzun an.