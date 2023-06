Fiedler nicht mehr Torwart-Trainer beim Kleeblatt

Die SpVgg Greuther Fürth hat einen Wechsel im Trainerstab verkündet. Christian Fiedler ist nicht mehr länger für die Torhüter verantwortlich.

Seit Juli 2015 war Fiedler (48) bei der SpVgg als Torwart-Trainer im Amt. Nun endet das Kapitel bei den Mittelfranken. Wie der Zweitligist am Donnerstag erklärte, habe man sich entschlossen, "einen Wechsel auf der Position vorzunehmen".

"Christian verantwortete das Torhüter-Team unserer Lizenzmannschaft acht Jahre und war eine Konstante hier bei der Spielvereinigung", wird Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi in der offiziellen Verlautbarung zitiert. Der Klub dankt dem ehemaligen Bundesliga-Torwart (234 Liga-Spiele für Hertha BSC) und U-21-Nationalkeeper "für seinen langjährigen Einsatz" und tat kund, dass Fiedler "eine Position in unserem NLZ angeboten" worden sei, "in dem er mit seiner umfangreichen Erfahrung einen großen Mehrwert in der Ausbildung unserer jungen Keeper bieten könnte".

Nachfolger wird noch gesucht

Hierzu werden, so die Weiß-Grünen, "in den kommenden Wochen weitere Gespräche geführt". Parallel dazu treibt die SpVgg die Suche nach einem Nachfolger voran.