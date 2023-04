Fiebich spielt die EM - MVP in Spanien

Die deutschen Basketballerinnen können bei der Europameisterschaft in Slowenien auf Spanien-Legionärin Leonie Fiebich bauen.

"Ich werde auf jeden Fall die EM im Sommer spielen", sagte Fiebich im Podcast "BIG Postgame" des Fachmagazins "BIG - Basketball in Deutschland".

Die 23-Jährige wurde zuletzt zur wertvollsten Spielerin der spanischen Liga gewählt und gewann mit ihrem Klub Casademont Saragoza den spanischen Pokal. Die Rechte an Fiebich liegen beim WNBA-Club New York Liberty. Da die Saison in den USA parallel zur EM läuft, verzichtet Fiebich mit ihrer Turnierzusage zunächst auch auf die Chance, sich beim WNBA-Club einen Kaderplatz zu sichern.

Erstmals seit 2011 wieder dabei

"Bei mir steht einfach die Nationalmannschaft im Vordergrund. Seitdem ich Teil der Nati bin, arbeiten und kämpfen wir so krass dafür, dass wir es schaffen, uns zu qualifizieren", sagte Fiebich. "Und nachdem wir uns im Februar qualifiziert haben, dürfen wir uns jetzt einfach selber belohnen", sagte Fiebich. "Ich liebe es, Nationalmannschaft zu spielen. Es ist einfach so etwas Besonderes, für sein Land und mit dem Adler auf der Brust zu spielen."

Theoretisch sei es auch nach der EM in Slowenien (15. bis 25. Juni) noch möglich, in die USA zu gehen, sagte Fiebich. Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Walt Hopkins hat sich zum ersten Mal seit 2011 wieder für eine EM qualifiziert. Dort trifft sie in der Gruppenphase auf Frankreich, Slowenien und Großbritannien.