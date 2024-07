Fiat Topolino: Dolce Vita auf Rädern - schon für Fünfzehnjährige

Der Fiat Topolino ist der Dritte im Bunde: Nach Opel Rocks Electric und Citroën Ami vervollständigt er das Trio der elektrischen Leichtfahrzeuge aus dem Stellantis-Konzern. Seinen beiden Geschwistern hat der Topolino vor allem seinen italienischen Charme voraus. Es gibt ihn auch als Cabrio. Und weil er eigentlich gar kein Auto ist, dürfen ihn schon Fünfzehnjährige fahren.

Dass er wie eine Kugel Eis aussieht, trifft es nicht ganz. Die Assoziation an einen Würfel Pistazieneis hingegen kommt schon auf, wenn sich der Topolino mit treuherzigem Blick aus freundlichen Kulleraugen nähert. Schon süß, der pastellgrüne Kleine mit den weißen Felgen und dem schwarzen Dach!

Reminiszenz an das "Mäuschen"

Der Topolino ist die Fiat-Interpretation eines Themas, das Citroën und Opel bereits bespielen, die einen mit dem Ami, die anderen mit dem Rocks Electric. Die drei Micromobile sind innerhalb des Stellantis-Konzerns eng verwandt. Im Unterschied zu seinen Geschwistern tritt der Topolino aber nicht gar so kastig, sondern ein bisschen rundlicher auf, er ist entschieden der Niedlichste des Trios. Das einnehmende Gesicht mit den kugelrunden Scheinwerfer soll eine Retro-Reminiszenz an den ersten Fiat 500 sein, der von 1936 bis 1955 gebaut wurde und den Kosenamen "Topolino" trug, was so viel wie "Mäuschen" bedeutet.

Zwei Varianten: Der Topolino ist als Cabrio mit Rolldach (Foto) zu haben - und als geschlossene Variante, die dann auch Türen besitzt. Hersteller

Der neue Topolino kommt voraussichtlich Ende 2024 auf den Markt. Und obwohl er alles hat, was ein Auto ausmacht - vier Räder, Dach, Lenkrad, Sitze - ist er strenggenommen gar keines. Eingestuft wird er als elektrisches Leichtfahrzeug der Klasse 6e, das maximal 45 km/h "schnell" fährt und sich mit einer Leistung von 6 kW/8,2 PS begnügt. Eine 5,4-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 75 Kilometer Reichweite, aufzuladen ist der Akku denkbar simpel an der Haushaltssteckdose, einmal "Volltanken" dauert etwas weniger als vier Stunden. Gegen 365 Euro gibt es auch einen Adapter für die Wallbox.

Strand-Look: Trotz des vielen Hartplastiks sieht der Innenraum schick aus. Hersteller

Wie seine Stellantis-Konzerngeschwister Citroën Ami und Opel Rocks Electric darf der 2,53 Meter kurze Zweisitzer schon von 15-jährigen mit AM-Führerschein pilotiert werden. Fiat hofft vor diesem Hintergrund auf spendable Eltern, denen es ein besseres Gefühl gibt, wenn ihre Kinder nicht auf einem Zweirad, sondern in einem wetterfesteren, vor allem aber rundumgeschützteren Verkehrsmittel unterwegs sind. Allerdings wollen die Kids da zumeist ein Wörtchen mitreden. Teenager sind mitunter heikel, viel wird deshalb darauf ankommen, ob sie den Topolino ähnlich schick finden wie eine Vespa und dazu bereit sind, sich in dem Italo-Winzling sehen zu lassen.

Minimalismus mit Charme

Ausstattungstechnisch hat in dem Micromobil der Minimalismus das Sagen. Das Ambiente ist zwar charmant, aber schlicht, auf Klimaanlage und Heizung muss man ebenso verzichten wie auf Airbags oder ABS, bei einem Leichtfahrzeug sind Fahrassistenten nicht vorgeschrieben. Auch einen Kofferraum gibt es nicht, die beiden Passagiere bringen ihre Habseligkeiten in verschiedenen Stauräumen unter, zum Beispiel hinter den Sitzen, im Fußraum des Beifahrers oder in einer Aufbewahrungsbox am Armaturenträger. Optional lässt sich auch ein wiederum sehr nostalgischer Heckgepäckträger plus Tasche ordern. Darüber hinaus sind dem Zubehörprogramm Extras wie ein Ventilator mit USB-Schnittstelle zu entnehmen, ferner ein Bluetooth-Lautsprecher oder - hübsche Idee - Sitzbezüge, die sich bei Bedarf zu Strandtüchern umfunktionieren lassen.

Variante "Dolce Vita": Das Stoffdach wird manuell zurückgerollt und von Klettband zusammengehalten. Hersteller

Fiat stellt den Topolino in zwei Karosserievarianten bereit: Eine geschlossene mit Glasdach und Türen, deren Fenster nach oben geklappt werden. Und den offenen "Dolce Vita" mit Rollverdeck und Kordeln statt Türen, eine sehr luftige und im Winter vermutlich ziemlich unterkühlte Angelegenheit.

Kauf und Leasing

Preislich gibt es keinen Unterschiede zwischen den beiden Versionen, sie starten jeweils bei 9890 Euro. Auch leasen lässt sich der kleine Würfel, konkret ab 50 Euro monatlicher Rate.

Fiat Topolino in Kürze:

Wann er kommt: Ist bereits bestellbar, Auslieferung vermutlich Ende 2024

Wen er ins Visier nimmt: Citroën Ami, Opel Rocks Electric

Was ihn antreibt: Elektromotor mit 6 kW/8,2 PS

Was er kostet: Ab 9890 Euro