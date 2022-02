FGS: 'Umut' verpasst Qualifier-Sieg nach Aus im Halbfinale

Umut 'Umut' Gültekin hat den Sieg beim zweiten FGS-Qualifier verpasst, der Leipziger wurde im Halbfinale überrollt - ein Italiener sicherte sich den Triumph.

'Umut' schied beim zweiten FGS-Qualifier erst in der Vorschlussrunde aus. RB Leipzig

Nach fast zweieinhalb Monaten Pause hat die FIFA 22 Global Series (FGS) am Wochenende mit dem zweiten Qualifier wieder Fahrt aufgenommen. Gesucht wurde der Nachfolger von Emil 'BIF_Klenke' Klenke. Der Däne hatte die erste Ausgabe Ende November für sich entschieden. Beinahe wäre das einem Deutschen in Zone "Osteuropa" gelungen.

Umut 'Umut' Gültekin von RB Leipzig trat von Anfang an dominant auf: Mit neun Siegen war der deutsche eNationalspieler der einzig in der Schweizer Runde ungeschlagene Profi. 'Umut' verbuchte am ersten Turniertag ein Torverhältnis von 60:12, unter die Räder gerieten unter anderen Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos (8:2) vom 1. FC Köln und 'Danipitbull' (7:2).

'Umut'-Dominanz hält bis zum Halbfinale

Der Triumph gegen Letzteren ist vor allem erwähnenswert, da 'Danipitbull' sich den Gesamtsieg sicherte. 'Umut' präsentierte sich im Single Elimination-Bracket am Sonntag zunächst weiterhin überlegen: Nach einem Freilos, aufgrund seines starken Abschneidens in der Vorrunde, bezwang er den Bremer Berkay 'Berkaylion42' Demirci mit 4:1.

Im Achtelfinale musste der starke Schwede Olle 'Ollelito' Arbin (2:1) die Segel gegen Gültekin streichen, im Viertelfinale war für Lukas 'BIF_Blazek3' Blazek (9:2) Endstation. Nachdem er bereits diverse Gegner deklassiert hatte, musste aber auch 'Umut' anschließend eine empfindliche Niederlage hinnehmen, die seinen Lauf beendete.

"Es war ein perfektes Wochenende"

Karim 'Hexon_Karimisbak' Rmaiti war dann doch eine Nummer zu groß. 'Umut' hatte beim 1:8 nach 1:4 und 0:4 keine Chance. Wer den siegreichen Italiener im Finale gegen seinen Landsmann Danilo 'Danipitbull' Pinto nun allerdings im Vorteil sah, wurde eines Besseren belehrt - der Mann von Cagliari Calcio setzte sich durch.

Nachdem die erste Partie torlos mit einem 0:0 geendet war, entschied 'Danipitbull' das zweite Duell mit 2:1 für sich. Pinto streicht somit auch den Löwenanteil des Preisgelds in Höhe von 10.000 US-Dollar ein. "Es war ein perfektes Wochenende, ich hätte es mir nicht besser wünschen können", schrieb der Italiener auf Twitter.

'IQONIC_JH7' zweitstärkster Deutscher

'Umut' wiederum haderte mit seinem Ausscheiden kurz vor dem Endspiel: "Ich bin immer noch sehr enttäuscht, weil ich weiß, dass ich das Ding gewinnen konnte." Überzeugt hatte neben Gültekin aus deutscher Sicht auch Joe 'IQONIC_JH7' Hellmann, der sich erst im Viertelfinale dem späteren Sieger 'Danipitbull' (3:4) geschlagen geben musste.

Gespielt wurde der zweite FGS-Qualifier am Wochenende auch in anderen Zonen: In "Westeuropa" triumphierte der Portugiese Rodrigo 'ftw_rodrigo' Marques überraschend deutlich im Finale gegen Schwergewicht Donovan 'Tekkz' Hunt - der Brite sah beim 2:9 (0:4 und 2:5) kaum Land gegen 'ftw_rodrigo'.

