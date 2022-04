FGS-Qualifier 3: 'Obrun2002' macht die Traumwoche perfekt

Nur wenige Tage nach dem Gewinn des eSerie A-Titels hat sich Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro am Wochenende auch im dritten FGS-Qualifier durchgesetzt.

Diese Woche wird 'Obrun2002' wohl nicht mehr so schnell vergessen: Erst am Mittwoch sicherte er sich im Trikot des FC Turin die italienische FIFA 22-Meisterschaft im "Final Eight"-Turnier der eSerie A, am Sonntag spielte er sich auch noch an die europäische Spitze. Der Italiener avancierte innerhalb weniger Tage zu einem der heißesten Eisen der eSport-Szene.

Beim dritten FGS-Qualifier der Zone Osteuropa, in der auch die deutschen Profis antraten, sicherte er sich den Titel im Finale gegen Landsmann Francesco 'Hexon_Virgil' Allocca (3:1). Dank 450 zusätzlicher Pro-Punkte rückte 'Obrun2002' zudem an die Spitze des Rankings und maximierte seine Chancen auf eine Teilnahme am FIFAe World Cup 2022.

'DullenMIKE' stärkster Deutscher

Vor seinem Finaltriumph hatte Tagliafierro im Viertelfinale den NEO-Spieler Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen mit 7:6 ausgeschaltet. Der eNationalspieler war mit seinem Einzug in die Runde der letzten Acht erfolgreichster Deutscher im dritten FGS-Qualifier. Werder-Youngster Jamie 'SVW_Chaser' Bartel war noch ins Achtelfinale geprescht, dort aber dem späteren Finalisten 'Hexon_Virgil' mit 1:2 unterlegen.

Der Bremer hatte schon während der Schweizer Runde mit sechs Siegen aus sieben Begegnungen überzeugt. Dieselbe Quote erreichten etwa auch Umut 'Umut' Gültekin und Richard 'Gaucho' Hormes von RB Leipzig oder Tim 'TheStrxngeR' Katnawatos vom 1. FC Köln - Marc 'marc_ldw23' Landwehr von Bayer 04 Leverkusen sammelte sogar sieben Erfolge.

'Teca' nach drei Pleiten raus

In der Zone Westeuropa marschierte der Rumäne Cosmin 'PCosmin6' Petrescu zum Turniersieg, in Lateinamerika Süd kämpfte sich Paulo 'PHzin' Henrique zum Qualifier-Gewinn. Der Brasilianer vom Ronaldinho-Team R10 hatte erst im März die CONMEBOL eLibertadores für sich entschieden - nun lieferte er das nächste eSport-Highlight.

FGS-Qualifier 3 sorgte außerdem für einen historischen Moment: Stephanie Luana 'Teca' da Silva Santos nahm als erste Frau an einem offiziellen Wettbewerb dieser Größenordnung teil. Die Astralis-Spielerin war ebenfalls in der Zone Lateinamerika Süd aktiv, schied aber nach drei Pleiten in Folge zum frühestmöglichen Zeitpunkt aus.