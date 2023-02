FGS Qualifier 2: 'FCH_Henning' bester Deutscher, unfassbare Szene bei 'Marc_ldw23' vs. 'Eldos'

Am Wochenende stand der zweite FGS-Qualifier an. Aus Deutscher Sicht lief es mal gut, mal schlecht - besonders bitter für Marc 'Marc_ldw23' Landwehr.

Das Turnierfeld beim FIFA Global Series (FGS) Qualifier zwei war prall gefüllt. 546 Spieler hatten sich angemeldet und versuchten ihr Glück, Punkte für eine WM-Teilnahme zu ergattern. Acht Deutsche schafften unter den zahlreichen Konkurrenten den Sprung in die Top 64.

Damit waren Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj, Jonas 'SCP07_Jonny' Wirth, Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse, Berkay 'BerkayLion' Demirci, Jamie 'Chaser' Bartel, Umut 'Umut' Gültekin und Marc 'Marc_ldw23' Landwehr bereits fünfzig Bracket-Points sicher.

Dass Gültekin überhaupt spielte und soweit kam, glich einer überaus starken Leistung. Der Weltmeister verstauchte sich nur wenige Tage vor dem Qualifier nach einem Sturz die Hand, die Teilnahme schien zunächst unwahrscheinlich. Dementsprechend konnte 'Umut' nicht 100 Prozent abrufen, wie er auf Twitter schrieb: "Hab das Gefühl die Hand fliegt gleich [...]."

Das erste Spiel noch verloren, startete der Leipziger dennoch eine bemerkenswerte Aufholjagd, spielte sich mit 6:2 Siegen schließlich in die Top 64. Dort angekommen, musste er sich allerdings Manuel 'TG-ManuBachoore' Bachoore geschlagen geben.

Ebenfalls in dieser Runde ausgeschieden waren Neuhausen, Kamboj, Wirth, und Landwehr. Letztgenannter erlebte in seiner Partie gegen den Dortmunder Eldin 'Eldos' Todorovac eine unfassbare, fast skandalöse Szene. Mit einem 3:3 ging es in das Rückspiel, in dem er in der 22. Ingame-Minute die Topchance auf den Führungstreffer hatte. Mit seinem Spieler marschierte er in den Sechzehner, hatte bereits den freien Mitspieler im Zentrum im Blick.

Der Verzweiflung nahe

Eine Ballrolle, in den Rückraum gespielt - Abschluss. Dann nahm das Unheil aus Landwehrs Sicht seinen Lauf: Den Schuss konnte der gegnerische Keeper nur zur Seite abwehren, ein Akteur Landwehrs reagierte blitzschnell und hatte die simple Aufgabe, den Ball von der linken Fünfmeterraumkante über die Linie zu drücken.

Den Ball an den Pfosten gesetzt, war die Gelegenheit noch nicht vorbei. Der Ball rollte die Torlinie entlang zum nächsten Spieler, der jedoch die Ballannahme so vermasselte, dass die Kugel versprang und somit der Schuss aus zwei Metern Torentfernung erneut an den Pfosten prallte. Dieses Mal bei einem Verteidiger Todorovacs gelandet, beförderte der Österreicher das Leder aus der Gefahrenzone.

Frei nach Murphys Gesetz verlor Landwehr die Partie am Ende mit 2:4 und schied aus.

'FCH_Henning' bester Deutscher

Bester Deutscher wurde der Rostocker Henning 'FCH_Henning' Wilmbusse. Zunächst gegen Enol 'enolperales' Perales die Top 32 klargemacht (7:2), triumphierte er auch gegen den Dänen Fatih 'Ustun' Üstun (4:1). Erst im Viertelfinale fand er mit Yuval 'YuvalBeli' Blizovsky seinen Meister.

Der Israeli zeigte sich in den Runden zuvor besonders in Torlaune, erzielte in den zwei vorherigen Partien insgesamt 16 Tore. Neun weitere sollten gegen den Rostocker folgen, der zumindest nach dem Hinspiel noch gute Chancen auf ein Weiterkommen hatte. Lag er nur mit zwei Treffern zurück (3:5), ließ Blizovsky ihm im Rückspiel keine Chance (1:4).

Damit erhält Wilmbusse 150 Punkte aus dem Bracket und noch 2.500 Euro obendrauf. "Sehr starkes Turnier gespielt und sehr zufrieden mit meiner Leistung. Stehe jetzt bei 395 Pro Points und habe eine gute Ausgangslage für die nächsten Qualifier", resümierte er auf Twitter.

Ein Mal Top 16, zwei Mal Top 32

In die Top 16 schaffte es der Schalker Fabiano 'Epixal' Loos, allerdings auf Kosten eines weiteren deutschen Teilnehmers. So kam es in der Runde zuvor zum kleinen Revierderby zwischen S04 und dem Bochumer 'Chaser'. Ging es noch ausgeglichen in das Rückspiel (3:3), drehte Loos in jenem auf und katapultierte sich mit einem 4:1 in die nächste Runde. Dort scheiterte er jedoch an Julien 'Fouma' Perbal denkbar knapp (5:4).

Einem weiteren deutschen Duell stand oben genannter 'Ustun' im Weg, besiegte er in der Runde der letzten 32 Berkay 'BerkayLion' Demirci mit 6:4.

Gewonnen und damit nicht nur 400 Punkte über das Bracket, sondern auch 15.000 Dollar, sicherte sich Tiago 'Darkey11' Manteigas Pires. Der Portugiese triumphierte im Finale insgesamt mit 4:3 gegenüber Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz. Der letztjährige WM-Halbfinalist hatte unter anderem RB-Supertalent Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang mit 9:2 abgeschossen.

Die nächste Qualifikationsrunde steht am 18. und 19. März 2023 an.