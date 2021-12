FGS: Premiere des TOTY Cup wegen Corona abgesagt

Der für die FIFA 22 Global Series (FGS) neu geplante Team of the Year Cup ist abgesagt, das Turnier fällt der immer noch währenden Corona-Pandemie zum Opfer.

Bahnbrechende Änderungen hatten EA SPORTS und FIFA zum Start der neuen FGS-Saison nicht präsentiert. Die größten Innovationen stellten der Team of the Year (TOTY) und der Team of the Season (TOTS) Cup dar - zwei neue 2vs2-Wettbewerbe in Anlehnung an die Großereignisse im FUT-Modus.

Knapp zweieinhalb Monate nach der Verkündung der Cups muss allerdings das erste Turnier wieder abgesagt werden.

Der TOTY Cup, der vom 21. bis zum 23. Januar 2022 als Offline-Event angedacht war, fällt der Corona-Pandemie zum Opfer. "Unsere oberste Priorität ist der Schutz der Wettbewerber, Mitarbeiter, Turnierbelegschaft und Community", begründet EA die Absage.

Die Entscheidung sei auf Grundlage der steigenden Verbreitung der Delta- und Omikron-Varianten sowie der internationalen Reiseeinschränkungen und Empfehlungen offizieller Stellen getroffen worden.

Preisgeld-Anteil auch für eingeladene Teams

Die Veranstalter hoffen derweil, den TOTS Cup im Sommer wie geplant durchführen zu können - auch als Entschädigung für die Qualifikanten des TOTY Cup, die automatisch teilnehmen dürfen.

Darüber hinaus wird das vorgesehene Preisgeld in Höhe von 500.000 US-Dollar des TOTY Cup gleichmäßig auf alle Teams verteilt, was in den sozialen Netzwerken schon für Belustigung und Kritik sorgte.

Denn außer den 16 über die FGS Open sportlich qualifizierten Duos füllten auch 16 eingeladene Teams das Teilnehmerfeld. Diese erhalten nun jeweils 15.625 US-Dollar, ohne dafür etwas geleistet zu haben - unfair, wie einige Spieler und Influencer finden. Der TOTY Cup reiht sich in eine ganze Riege an FIFA-Events, die in jüngerer Vergangenheit ausfallen mussten.

An vorderster Front standen natürlich der FIFAe World Cup 2021 und der FIFAe Nations Cup 2021, die recht kurzfristig abgesagt wurden. EA SPORTS und die FIFA scheinen kein allzu glückliches Händchen für ihre Offline-Veranstaltungen zu haben, dass der Winter eine Verschärfung der globalen Pandemielage mit sich bringen würde, war allerdings abzusehen gewesen.

