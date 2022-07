FGS Play-offs: 5 aus 8 schaffen den Sprung in die Gruppenphase

Acht Deutsche traten gestern in den FIFA Global Series Play-offs an. Das Ziel: Die Hoffnung auf den FIFAe World Cup erhalten. Fünf von ihnen schafften das.

128 Teilnehmer haben gestern ihre Mission gestartet: Die Qualifikation für den FIFAe World Cup vom 14. bis 17. Juli. Unter ihnen waren neun Deutsche, die sich einen der 64 Plätze der nächsten Runde ergattern wollten. Um das zu schaffen, waren drei Siege aus fünf Partien vonnöten.

Recht souverän schafften das Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen, Umut 'Umut' Gültekin und Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Sie qualifizierten sich bereits nach der 4. Begegnung. Während Neuhausen nach einer Auftaktniederlage danach alles gewann, erarbeiteten sich 'Umut' und 'levyfinn' mit zwei siegreichen Partien zum Start ein Polster. Jeweils eine Niederlage im dritten Spiel brachte die beiden nicht mehr aus dem Konzept.

"Ich weiß gar nicht wie, aber wir leben"

Deutlich nervenaufreibender verliefen die Play-offs für Bene 'BeneCR7' Bauer und Berkay 'BerkayLion' Demirci. Beide mussten in ein entscheidendes fünftes Match. Mit zwei Niederlagen im Gepäck stand Bauer bereits auf der Kippe. Nach zwei Unentschieden in der vierten Begegnung, konnte er sich im Elfmeterschießen den Erfolg sichern. "Ich weiß gar nicht wie, aber wir leben", twitterte er kurz danach. Den Einzug in die nächste Runde machte er dann mit einem Torfestival perfekt: 7:5 hieß es insgesamt nach Abpfiff.

Ähnlich dramatisch war es für Demirci, der wie Bauer kurz vor dem Ausscheiden stand. Verlor er noch das erste Spiel der 4. Partie, schoss er sich im Rückspiel den Frust von der Seele. Dank eines 4:1-Erfolges blieb er im Rennen, das er im Entscheidungsspiel siegreich beendete.

VBL-Kollege schickt 'Kkoray' in das Entscheidungsmatch

Dass der bei Bochum spielende Koray 'Kkoray' Kücükgünar ebenfalls bis zum Schluss zittern musste, lag auch an VBL-Kollege Rieck. Beide trafen nämlich in der 4. Begegnung aufeinander, in der Rieck als Gewinner vom Platz ging. Doch nach zwei Niederlagen berappelte sich der 'Kkoray' rechtzeitig. Mit insgesamt 7:2 ließ er für seinen Gegner kaum Hoffnung aufkommen. Auch auf den letzten Drücker setzte sich Ajdin 'eyedin98' Islamovic. Der Österreicher steht bei Viktoria Berlin unter Vertrag.

Keine Hoffnungen mehr machen können sich Richard 'Gaucho10' Hormes, Joe 'JH7' Hellmann und die Pipe Crew. Sie schieden jeweils nach drei verlorenen Partien aus.

Für das erfolgreiche Quintett geht es am 2. und 3. Juli in einer Gruppenphase weiter. Hier entscheidet eine Double Elimination - zwei Niederlagen bedeuten das Aus - über die Teilnahme an der WM.