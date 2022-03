FGS Masters Cups sollen EAs Teamelite vorstellen

Die FGS Masters Cups sind eröffnet worden: EA SPORTS nutzt die Bühne, um die selbst ausgewählte Teamelite des FIFA-eSports der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Mit einer gewissen Irritation hatte die FIFA-Community im Dezember auf die Vorstellung der FGS-Masters-Teams durch EA SPORTS reagiert. 16 eSport-Organisationen sind vom Entwickler und Ausrichter der FIFA Global Series (FGS) auserkoren worden, um die Speerspitze des FIFA-eSports zu bilden.

Kritisiert wurde damals vor allem die Einladung dieser FGS-Masters-Teams zum abgesagten TOTY Cup - und die gleichmäßige Verteilung des Preisgelds in Höhe von 500.000 US-Dollar. Da sich EAs Teamelite nicht sportlich qualifizieren musste, empfanden es viele Fans als unfair, sie kampflos am Pool zu beteiligen.

Auftaktsieg für Excel Esports

Nun dürfen die FGS-Masters-Teams, die auch zum TOTS Cup im späten April ohne unmittelbare Qualifikation eingeladen wurden, auf den virtuellen Rasen. Im Rahmen der FGS Masters Cups, die an jedem Montag im März ausgetragen werden, will der Entwickler die Mannschaften der Öffentlichkeit präsentieren.

Die Ausgaben sehen stets vier Teams im Single-Elimination-Bracket vor, gespielt werden folglich Halbfinals und Finale. Den ersten Wettbewerb hat Excel Esports mit Tom 'Tom' Leese und Spencer 'Gorilla' Ealing für sich entschieden, auf den Auftaktsieg gegen BLU United eFC folgte im Endspiel ein 2:1 gegen Fnatic.

eNationalspieler gegen 'NRaseck'

Deutsche Beteiligung besteht in Form des NEO- und DFB-Duos Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Kai 'Hensoo' Hense, das am kommenden Montag gegen Guild Esports antritt - und damit gegen Niklas 'NRaseck' Raseck. Belohnt werden starke Auftritte in den FGS Masters Cups im Übrigen auch, 15.000 US-Dollar winken den Siegern.

Es darf diskutiert werden, ob dieses Preisgeld an anderen Stellen der FGS nicht besser aufgehoben wäre. Die größte Problematik ist aber die fehlende Transparenz in der Zusammensetzung dieser privilegierten Elite: "Anhand der früheren Wettkampfleistungen" sei die Auswahl ermittelt worden - daraus kann und muss sich jeder selbst einen Reim machen.