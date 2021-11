FGS: FUT-Restriktionen für Online Qualifier bekannt

Der erste Online Qualifier der FIFA 22 Global Series (FGS) steht bevor, für das Squad Building in FUT gibt es einige neue Vorgaben zu beachten.

Die Zielsetzung etlicher Spielern ist hoch gesteckt: In Division Rivals geht es seit dem Release von FIFA 22 um Skill-Punkte und damit um die Abschlussplatzierung in der Rangliste. Denn nur die Besten aus der Elite Division werden anschließend eingeladen, um am ersten Online Qualifier der FIFA 22 Global Series teilzunehmen und um die Teilnahme an den Playoffs zu kämpfen.

Der Auftakt-Qualifier findet am 27. und 28. November 2021 statt, die restlichen drei Vorausscheidungen folgen im weiteren Saisonverlauf am 12. und 13. Februar 2022, am 16. und 17. April 2022 sowie Ende Mai respektive Anfang Juni 2022.

Dabei haben alle Spieler, die die Einladung für die Online Qualifier erhalten, einige neue Regeln bei der Zusammenstellung ihres FUT-Kaders zu beachten. EA SPORTS möchte das Pay-to-Win-Faktor ein Stück weit einschränken und gibt daher wie bereits in den vergangenen Jahren verschiedene Auflagen zum Squad Building vor. Die aktuellen Einschränkungen gelten vorerst nur für das kommende Event und können in Zukunft verändert werden.

Keine Vorgaben für die FUT Heroes

Grundsätzlich steht den Teilnehmern natürlich der gesamte Pool an Karten zur Verfügung. Dabei darf sich aber nur noch eine Icon im Kader befinden, insbesondere Ronaldo und Patrick Viera dürften sich großer Beliebtheit erfreuen - und viele Spieler die Qual der Wahl haben. Keine expliziten Einschränkungen gibt es dagegen bei den neuen Heroes-Karten.

Die weiteren Restriktionen beziehen sich auf das Overall-Rating der Karten. Nur drei Spieler mit einem Overall-Rating von 90 oder höher sind neben der Icon erlaubt, alle weiteren Objekte dürfen maximal eine Gesamtbewertung von 89 aufweisen.

An dieser Stelle werden ebenjene Heroes interessant, die bislang höchstens 89 Zähler besitzen. Falls sich überhaupt keine Icon im Kader befindet, erhöht sich die Anzahl der 90+-Objekte auf vier Spieler. Ausgenommen von all diesen Auflagen sind im Übrigen die Torhüter.

