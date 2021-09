FGS: eSport in FIFA 22 exklusiv an der PlayStation 5

Konsolen-Hammer für die FIFA 22 Global Series (FGS): Alle offiziellen eSport-Events von EA werden im neuen Ableger exklusiv an der PlayStation 5 ausgetragen.

Der FIFA-eSport lebte seit jeher auch von seiner Plattform-Dualität, Playstation und Xbox wurden in der Vergangenheit bis auf wenige Ausnahmen gleichberechtigt behandelt. Mit dieser Zweigleisigkeit ist es in FIFA 22 vorbei: Die offiziellen EA-Events der Global Series werden ausschließlich an der PlayStation 5 ausgespielt.

Die Qualifikation, die im Übrigen künftig über FUT Rivals, nicht mehr über FUT Champions läuft, kann zwar auch noch auf der Current-Gen-Konsole von Sony absolviert werden. Xbox-Spieler schauen allerdings in die Röhre. Zwar sind FIFA-Profis natürlich dazu angehalten, das Spiel auf beiden Konsolen zu beherrschen - dasselbe Leistungsniveau erreichen jedoch die wenigsten.

Nachteil für Microsoft-Enthusiasten

Bislang war das auch nicht nötig, die meisten Wettbewerbe verliefen mit parallelen Turniersträngen für die beiden Plattformen. Erst im konsolenübergreifenden Finale traten die Gewinner an der PlayStation und der Xbox meist gegeneinander an, um den Gesamtsieger zu ermitteln. Für eingeschweißte Microsoft-Verfechter ergibt sich in der kommenden eSport-Saison somit ein erheblicher Wettbewerbsnachteil.

Auch dass die Ankündigung erst am 29. September erfolgte, dürfte nicht gerade Applaus unter ambitionierten Xbox-Spielern auslösen. Schließlich sind sie wohl spätestens seit dem 22. September und dem Early Access-Start bereits fleißig dabei, sich ein FUT-Team aufzubauen oder Rivals-Rewards zu sammeln - nur eben an der "falschen" Konsole.

"Wesentlicher Bestandteil des Erfolgs"

"Bei der Größenordnung der Veranstaltungen, die wir durchführen möchten, ist eine einheitliche Plattform mit Unterstützung des Besitzers wesentlicher Bestandteil des Erfolgs", begründet EA die Maßnahme. Was unter anderen FIFA-Profi Tim 'Tim Latka' Schwartmann und Ex-Profi Erhan 'Dr Erhano' Kayman von der eSport-Exklusivität in FIFA 22 halten, erfahrt ihr am Donnerstag ab 19 Uhr im neuen kicker eSport Talk auf Twitch.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.