FGS: 'BIF_Klenke' gewinnt ersten Osteuropa-Qualifier

Der erste Qualifier der FIFA 22 Global Series (FGS) ist für die deutsche Elite unterm Strich enttäuschend verlaufen, den Osteuropa-Sieg sicherte sich ein Däne.

Fast ein Drittel der Teilnehmer am ersten FGS-Qualifier für die Zone Osteuropa kamen aus Deutschland, entsprechend groß waren die Chancen auf einen deutschen Sieger im Vorfeld erschienen. Letztlich kam jedoch kein hiesiger FIFA-Profi über das Viertelfinale hinaus, Koray 'KKoray_' Kücükgünar vom VfL Bochum schaffte immerhin den Sprung unter die Top 8.

Im Viertelfinale war gegen den Italiener 'Montaxer' Schluss gewesen, ein "CPU-Elfmeter nach Kickoff" in der Verlängerung besiegelte laut 'KKoray_' selbst die unglückliche 2:3-Niederlage. In der Runde zuvor hatte sich Kücükgünar noch mit 6:3 gegen den stark eingeschätzten Schweden Oliver 'OliBoli7' Uttgren durchgesetzt. Immerhin ins Achtelfinale vorgedrungen waren noch drei weitere deutsche Spieler.

Klenke schlägt 'ApogeeMarga' im Finale

Für Mustafa 'xMusti19' Cankal vom FC St. Pauli war ebenfalls 'Montaxer' (4:5) die Endstation gewesen, Ali 'PredatorFIFA' Oskoui Rad vom SV Werder Bremen zog gegen den Türken 'KTzn_91' (4:5) den Kürzeren. Richard 'RBLZ_GAUCHO' Hormes von RB Leipzig, der die anfängliche Swiss Round als bester Deutscher auf dem sechsten Rang abgeschlossen hatte, kam gegen den Dänen Emil 'BIF_Klenke' Klenke mit 1:9 unter die Räder.

Ebenjener 'BIF_Klenke', der als Elfter aus dem Schweizer System hervorgegangen war, feierte schlussendlich am Sonntag den Turniersieg. Klenke bezwang nach seinem Kantersieg gegen Hormes auf dem Weg ins Finale auch den Israeli Roee 'roeemf_feldman' Feldman (7:6) und 'Montaxer' (6:0). Als letzte Hürde zum Triumph stand Klenke der Italiener 'ApogeeMarga' virtuell gegenüber, es entwickelte sich ein dramatischer Abschluss.

'Chousita' siegt in Europa West

Das erste Duell der beiden Qualifier-Finalisten endete in einem 2:2, in der zweiten Begegnung konnte sich 'BIF_Klenke' knapp mit 5:4 durchsetzen - 7:6 in der Gesamtabrechnung. Der 17-jährige Däne steht bei Bröndby IF eSport unter Vertrag, schon in FIFA 21 war er stark unterwegs gewesen: Im Rahmen der europäischen Xbox-Playoffs der FGS belegte er in der vergangenen Saison den zweiten Platz.

Für diese Platzierung hatte Klenke damals 70.000 US-Dollar an Preisgeld erhalten, für seinen Qualifier-Sieg am Wochenende strich er 10.000 US-Dollar ein. Den Pendant-Wettbewerb in der Zone Europa West gewann derweil der Spanier Jacobo 'Chousita' Chousa von der SD Huesca, er gewann das Finale über zwei Partien gegen den Schotten Michael 'Michael-Fisher20' Fisher mit 7:5.

