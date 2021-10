"Feyenoord wird uns das Leben zur Hölle machen": Union braucht Nehmerqualitäten

Ohne Marvin Friedrich tritt Union Berlin in der Conference League bei Feyenoord Rotterdam an. Doch auch abgesehen vom Ausfall des Innenverteidigers erwartet Urs Fischer einen unangenehmen Auftritt in den Niederlanden.

Erwartet eine schwierige Aufgabe in Rotterdam: Union-Coach Urs Fischer. ANP/AFP via Getty Images

Sportlich läuft es zurzeit beim 1. FC Union Berlin. Zuletzt konnte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer vier Pflichtspiel-Siege nacheinander feiern, in der Liga rangieren die Eisernen auf Platz fünf und in der Europa Conference League sind die Chancen auf ein Weiterkommen in der Gruppe E intakt.

Vor der dritten Partie in diesem Wettbewerb, dem Gastspiel an diesem Donnerstag bei Feyenoord Rotterdam (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker), müssen die Berliner jedoch eine schlechte Nachricht verkraften. Marvin Friedrich, gesetzter Innenverteidiger und Vizekapitän, wurde am späten Dienstagabend positiv auf das Coronavirus getestet, befindet sich in Quarantäne und fällt auf jeden Fall in Rotterdam und wohl auch am Sonntag im Ligaspiel beim VfB Stuttgart aus. "Er fehlt uns", sagt Trainer Fischer, der aber gleichzeitig zuversichtlich ist, "dass der Spieler, der ihn ersetzen wird, seine Sache gut machen wird." Timo Baumgartl heißt die erste Alternative, wenn Fischer bei einer Dreier-Abwehrkette bliebe.

Respekt vor Rotterdam

Abseits des Ausfalls von Friedrich gehen die Eisernen jedoch mit Zuversicht in die Partie mit dem momentanen Tabellenfünften der niederländischen Eredivisie. Seine Spieler "sollten die Stimmung genießen", so Fischer mit Blick auf die zu erwartende Kulisse von um die 45 000 Fans im De Kuip, der Heimstätte Feyenoords.

Der fußballerischen Qualität des Kontrahenten begegnet der Union-Coach durchaus mit Respekt. Die Mannschaft seines Kollegen Arne Slot (43) sei "gut organisiert und sehr kompakt" und finde immer "eine gute Mischung zwischen spielerischen Lösungen und dem langen Ball", so Fischer, "ihre größte Stärke ist, aus ihrer Kompaktheit Balleroberungen zu provozieren. Und dann machen sie es wirklich sehr gut, gerade im Umschaltspiel."

Feyenoord wird uns das Leben zur Hölle machen. Urs Fischer

Das müsse sein Team im Kopf haben, "darauf brauchen wir eine Antwort", so der Trainer weiter. Der Schweizer lebt in der Gewissheit, dass seine Mannschaft in Rotterdam ans Limit kommen muss. "Wir brauchen eine sehr gute Leistung, um etwas mitzunehmen", sagt er, der aber angesichts der jüngsten Erfolge der Eisernen dem Gastspiel auch mit Zuversicht entgegen sieht. "Wir nehmen den Schwung aus den letzten Spielen mit", sagt Fischer, "das gibt uns ein gewisses Selbstvertrauen."

Allerdings, so der 55-Jährige weiter, "beginnt das Spiel wieder bei null. Und ich bin mir sicher: Feyenoord mit seinen Zuschauern wird uns das Leben zur Hölle machen." In Rotterdam sind also bei den Eisernen Nehmerqualitäten gefragt.