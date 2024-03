Gladbach-Leihgabe als Unglücksrabe: Feyenoord gelingt das große Comeback

Wovon der FC Bayern am Samstagnachmittag kurzzeitig geträumt hatte, gelang am Sonntag Feyenoord Rotterdam: Der amtierende niederländische Meister verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Eindhoven auf sieben Punkte. Unfreiwillig eine Rolle spielte Gladbach-Leihgabe Fraulo.

Die Spannung im niederländischen Meisterrennen ist zurück. Am Tag nach dem überraschenden 1:3 der PSV Eindhoven bei NEC Nijmegen, der ersten Liga-Niederlage des Spitzenreiters in dieser Saison überhaupt, gewann Verfolger Feyenoord sein Heimspiel gegen den FC Utrecht mit 4:2. Bei noch sieben ausstehenden Spielen trennen die ersten beiden Teams der Liga nun "nur" noch sieben Punkte.

Allerdings hatte die Mannschaft von Trainer Arne Slot einen klassischen Fehlstart am Ostersonntag hingelegt: Bereits nach zwei Minuten traf Boussaid aus der Distanz sehenswert zur Führung für den Underdog. Und es kam noch schlimmer, weil der zuletzt schon verletzte Hartman einen Elfmeter verschuldete und anschließend angeschlagen ausgewechselt werden musste - den fälligen Strafstoß verwandelte Ex-Frankfurter Lammers eiskalt (32.).

Noch vor der Pause keimte beim Favoriten wieder Hoffnung, weil Igor Paixao aus knapp 25 Metern einen Ball unter die Latte donnerte (36.). Mit dem knappen Rückstand ging es in die zweiten 45 Minuten, in denen es im De Kuip noch richtig rund gehen sollte.

Allerdings half Utrecht beim so wichtigen Ausgleich ordentlich mit: Nach Parade von Keeper Barkas ging Gladbach-Leihgabe Fraulo unglücklich zum Ball und bugsierte diesen knapp neben dem rechten Pfosten ins eigene Tor (65.).

Joker Sauer braucht keine Anlaufzeit

Nur sechs Minuten später war das Spiel komplett gedreht, weil Timber links im Strafraum Hancko bediente, der den Ball humorlos ins rechte obere Eck donnerte (71.). Utrecht musste in der Schlussphase mehr Risiko gehen - und wurde deswegen eiskalt ausgekontert: Joker Sauer war fünf Minuten nach seiner Einwechslung auf und davon, frei vor Barkas ließ er sich den 4:2-Endstand nicht nehmen (85.).

Feyenoord ist am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) beim FC Volendam gefordert, ehe am nächsten Sonntag (14.30 Uhr) das mit Spannung erwartete Heimspiel gegen Ajax ansteht. Eindhoven ist gegen Excelsior Rotterdam (Dienstag, 20 Uhr) und Alkmaar (Samstag, 18.45 Uhr) in der Pflicht.