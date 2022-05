Steilvorlage ausgelassen: PSV gibt 2:0 gegen Feyenoord aus der Hand

Die PSV Eindhoven hat es verpasst, den Patzer von Ajax zu nutzen und eine 2:0-Halbzeitführung bei Feyenoord aus der Hand gegeben. Die Meisterschaft scheint damit entschieden zu sein.

Doppelpack in der Schlussphase: Cyriel Dessers nahm der PSV Eindhoven die letzte Hoffnung auf den Meistertitel. IMAGO/Box to Box Pictures

Dabei kam die PSV, die Roger Schmidt nach dem 4:2 gegen Willem II mit Götze an Stelle von Vinicius auf das Feld geschickt hatte, gut in die Partie. Bereits nach zwölf Minuten tankte sich Max auf der linken Seite durch und schob rüber zu Gakpo, der sich sehenswert um seinen Gegenspieler drehte und direkt abzog. Sein Schuss ging allerdings knapp am linken Pfosten vorbei.

Feyenoord verpasst Antwort auf Gakpo

Drei Minuten später hatte der Kapitän und Top-Torschütze des Pokalsiegers dann mehr Glück im Abschluss. Feyenoord war weit aufgerückt, Veerman schaltete schnell und schlug das Leder quer über das Feld in den Lauf von Gakpo. Der setzte sich stark gegen Geertruida durch, sprintete in den Sechzehner und ließ mit seinem strammen Schuss ins linke untere Eck Marciano keine Abwehrchance (16.).

Nach der Führung zog sich der Tabellenzweite zurück, überließ dem Gastgeber den Ball und griff erst ab der Mittellinie energisch an. Feyenoord konnte aber kein Kapital aus der Druckphase schlagen. Als Eindhoven sich dann mal wieder aus seiner Komfortzone heraus traute, fiel umgehend der nächste Treffer. Nach einem Doppelpass mit Routinier Zahavi tauchte Gakpo links vor Marciano auf und traf per sehenswertem Lupfer ins lange Eck (29.). Das letzte Highlight einer anschließend zerfahrenen Halbzeit.

Dessers bestraft passive PSV doppelt

Nach dem Seitenwechsel spielte sich der Finalist der Conference League immer wieder über links gefährlich nach vorne, einzig durch einen Geistesblitz von Götze sorgte die PSV in dieser Phase für Entlastung. Doch den Abschluss von Zahavi konnte Geertruida im letzten Moment verhindern (61.). Stattdessen tauchten Sinisterra und Dessers wiederholt gefährlich vor dem Kasten von Mvogo auf - und in der 86. Minute belohnten genau diese Feyenoord für eine starke zweite Hälfte: Sinisterra fand Dessers mit einer Flanke, der zum Anschluss einköpfte.

Nach dem 1:2 verpasste die PSV es, die aufgerückten Gastgeber auszukontern. Stattdessen setzte Feyenoord den Lucky Punch: In der fünften Minute der Nachspielzeit verursachte Mauro Junior einen Handelfmeter, den Dessers eiskalt zum Endstand verwandelte. Ein verdienter Punktgewinn für Feyenoord, das sich in der zweiten Hälfte zu keinem Zeitpunkt aufgegeben hatte und Einhoven für seine Nachlässigkeit bestrafte.

Eindhoven empfängt am vorletzten Spieltag nun Nijmegen, spielt im Duell am Mittwochabend (20 Uhr) aber wohl nur noch um die berühmte goldene Ananas - Spitzenreiter Ajax hat vier Zähler Vorsprung. Für Feyenoord sieht die Situation beim Gastspiel gegen die Go Ahead Eagels Deventer zur selben Zeit ähnlich aus.