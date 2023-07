FeWC 2023: Technik-Desaster und Frust zum Trotz: 'Jonny's Triumphzug ins Achtelfinale

Sportlich verlief es aus deutscher Sicht erfolgreich: 'Jonny' und 'BerkayLion' zogen beide ins Achtelfinale ein. Überschattet wurde der Spieltag jedoch erneut von massiven Technik-Problemen.

Es war knapp 0:25 Uhr Ortszeit in Riad, als der Schlusspfiff der letzten Begegnungen ertönte. Geplant war der Übergang in den Dienstag gewiss nicht, die zweieinhalb Stunden Verzögerung hatten technische Gründe. Wie auch beim Auftakt des FIFAe Club World Cup gab es Verbindungsprobleme - anders als vor rund zwei Wochen zogen sie sich diesmal durch den kompletten Tag.

Informationen, ob und wann es weitergeht? Fehlanzeige!

Angefangen am Nachmittag als Berkay 'BerkayLion' Demirci um den Einzug ins Achtelfinale spielte. Eine Partie war gespielt als das Technik-Chaos das Event wieder in die Knie zwang. Dieses Mal keine 50 Minuten, sondern fast eineinhalb Stunden herrschte Unklarheit, ob und gegebenenfalls wann es weitergeht. Von der FIFA gab es weder Begründungen noch Informationen, auch die Kommentatoren vor Ort schwiegen zunächst dazu. "Die lange Pause hat mich genervt. Es ist sehr kühl in der Halle, meine Hände wurden dementsprechend kalt. Ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und habe mit meinem Team gegessen und mich gestärkt", erzählt 'BerkayLion'.

Es ärgert mich so krass, dass es so oft Probleme bei großen FIFA Turnieren gibt. Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes

"Es ärgert mich so krass, dass es so oft Probleme bei großen FIFA Turnieren gibt. Ich will so sehr, dass dieser eSport wächst, aber bei nahezu jeder Übertragung gibt es endlose Wartezeiten, weil irgendetwas nicht funktioniert. Ich checke es nicht", reagiert Richard 'RBLZ_Gaucho' Hormes frustriert über Twitter.

Vorweg: Es sollte nicht die letzte Wartezeit gewesen sein. Doch für das Erste lief es mit Ausnahme von kleineren Störungen erstmal verhältnismäßig rund. Mit 6:2 meldete sich Demirci gegen Tiago 'Darkley11' Pires eindrucksvoll aus der Pause zurück. Eine Portion Frust im Bauch? "Auf jeden Fall", schmunzelt der Kiezkicker. Danach lief es ergebnistechnisch aber nicht mehr. Ein 2:2 über Diego 'Tuga810' Pombo im letzten Spiel war noch das beste Resultat. Gereicht hat es trotzdem. Als Dritter der Gruppe trifft der 18-Jährige im Achtelfinale auf Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro. Anpfiff ist am Dienstag um 15:00 Uhr.

Häufige Verbindungsprobleme waren "schon sehr bitter"

Seinen guten Start ins Turnier vergolden und 'BerkayLion' ins Achtelfinale folgen, wollte anschließend Jonas 'Jonny' Wirth. Spielfreude kam jedoch auch am Abend eher selten auf. Zwar nicht großflächig, dafür aber vereinzelt und häufig traten wieder Verbindungsprobleme auf. "Ich bin seit 15 Uhr in der Halle, mittlerweile (zum Stand des Interviews, Anm. d. Red.) ist es 0:30 Uhr. Das verringert auch die Konzentration, zudem konnten wir durch die vorherigen Probleme nicht wirklich trainieren", berichtet 'Jonny'.

Der zweite Gruppenspieltag ging schon dem Ende zu, da sorgte eine Unterbrechung bei Wirths Begegnung gegen 'Obrun2002' wieder für eine Zwangspause. "Das ist schon sehr bitter, wenn das gegen Schluss dann auch nochmal eine Dreiviertelstunde in die Länge gezogen wird", so der Paderborner. Sein zwischenzeitlicher Gegner, Tom 'Stokes' Stokes äußert sich über Twitter: "Das 'größte FIFA-Turnier der Welt' hat so viele Netzwerkprobleme, dass sie von einer LAN-Verbindung auf Server in Manama (Bahrain, Anm. d. Red.) gewechselt sind. Ich habe Mühe, einen Angriff zu starten. Es ist so brutal, das ganze Jahr über zu üben, und dann gibt es nur noch externe Probleme."

Auch Daniel 'Fehrminator' Fehr war wütend. Der Coach von RB Leipzig war an der Seite von Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang, twitterte nach dem Ende der Partien nur hämisch: "Nette Internet-Verbindung bei der Weltmeisterschaft."

Titelanwärter 'Jonny'? "Eher Geheimfavorit"

Trotz aller Schwierigkeiten ließ sich Wirth nicht aus dem Konzept bringen und beendete die Gruppenphase sogar als bester Spieler. Da Vejrgang gegen Manuel 'ManuBachoore' Bachoore unterlag, gleichzeitig 'Jonny' gegen Paulo 'PauloNeto' Neto wieder ein Torfestival feierte (6:2), blieb der Paderborner nicht nur Tabellenführer. Er stellte zudem die höchste Punktzahl aller Akteure und die beste Offensive.

Im Vorfeld wurde Vejrgang als klarer Titelfavorit von den Experten tituliert. Ein Fehler, wer 'Jonny' nicht auf die Liste setzt? "Ich würde mich eher als Geheimfavorit sehen. Wenn 'RBLZ_Anders' sein Spiel durchzieht, ist er einfach extrem schwer zu schlagen. Hinzu kommt, dass ab der K.-o.-Phase nun zwei statt eine Begegnung absolviert werden", so Wirth. Für ihn geht es gegen Andrea 'Montaxer' Montanini, Anstoß ist ebenfalls am Dienstag um 15 Uhr. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.