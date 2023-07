FeWC 2023: 'Jonny' und 'BerkayLion' mit guten Chancen auf das Achtelfinale

Jonas 'Jonny' Wirth und Berkay 'BerkayLion' Demirci starteten am Sonntag in den FIFAe World Cup. Die Chancen auf einen Achtelfinaleinzug stehen nicht schlecht.

Guter Ausgangslagen für das Deutsche Duo. FIFA via Getty Images

Der Auftakt von Jonas 'Jonny' Wirth beim FIFAe World Cup wurde torreich und teilweise äußerst spannend. Beides hatte vor allem die Partie gegen Tom 'Stokes' Stokes zu bieten. Der Engländer legte in der ersten Halbzeit stets vor, Wirth glich aus. Nach dem Seitenwechsel war es schließlich der Paderborner, der durch das 3:2 erstmals in Führung ging und den Vorsprung gar auf zwei Tore ausbaute.

Nervenschlacht gegen 'Stokes' - Schützenfest gegen 'PauloNeto'

Das sollte sich Wirth schließlich nicht mehr nehmen lassen, wenngleich Stokes ebenfalls Mentalität zeigte und nochmal rankam. Wirths 5:3 kurz vor Abpfiff war dann der Schlusspunkt. Eine Nervenschlacht, "die viel Kraft gekostet hat, da ich zwei Mal hinten lag", erzählte 'Jonny' im Gespräch mit kicker eSport: "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, als ich das 4:2 erzielt habe." Apropos Herz. Vereinzelt zeigte der 17-Jährige nach Toren ein Herz in die Kamera. "Ich weiß gar nicht wie viele, aber einige schauen die Streams zuhause und unterstützen mich. Egal ob Familie oder Freunde. Deshalb habe ich den Herztorjubel ausgewählt."

Viele Gelegenheiten dazu hatte er gegen den frisch gebackenen FIFAe-Nations-Cup-Sieger Paulo 'PauloNeto' Neto. Zum Abschluss des Tages triumphierte der Paderborner mit 4:0 über den Brasilianer. Ein gutes Gefühl für die am Montag anstehende Rückserie? "Auf jeden Fall. Besser hätte ich den Tag nicht abrunden können." Als Tabellenführer hat Wirth damit beste Aussichten auf einen Einzug ins Achtelfinale. Allerdings ist der Vorsprung auf Platz fünf nicht sonderlich üppig.

'BerkayLion': "Für die K.-o.-Phase muss ich mich steigern"

Genauso in Gruppe A - der Hammergruppe um Berkay 'BerkayLion' Demirci. Der Profi des FC St. Pauli trifft dort unter anderem auf den ehemaligen Klub-Weltmeister Diogo 'Tuga810' Pombo, Dan 'Stingray' Ray oder Andrea 'Montaxer' Montanini.

Nicht nur namentlich eine hochkarätige Konstellation, auch sportlich spitzt sie sich nach der Hinrunde zu. Gerade einmal vier Punkte trennen den Tabellenführer 'Tuga810' vom Sechstplatzierten 'Montaxer'. Dass nicht 'BerkayLion' auf der Eins steht, war auch einer Niederlage zum Abschluss des Tages gegen eben jenen Pombo geschuldet. "Ich hätte gerne gegen 'Tuga810' gewonnen, habe aber nicht gut gespielt", zeigte sich der Kiezkicker selbstkritisch. Generell war die Leistung schwankend, wieso, konnte er noch nicht erklären. Für einen Achtelfinaleinzug "sollte nochmal eine solche Leistung reichen. Aber für die K.-o.-Phase muss ich mich steigern."

Die Situation in der Gruppe könnte spannender nicht sein. Berkay 'BerkayLion' Demirci

Spielerische Klasse als auch Mentalität zeigte er vor allem in der Begegnung mit 'Montaxer'. Postwendend glich Demirci nach zwei Rückständen aus - lediglich der Siegtreffer gelang ihm nicht. "Die Situation in der Gruppe könnte spannender nicht sein. Ich schätze, dass die Begegnungen nochmal intensiver und enger werden. Am Ende entscheidet vielleicht sogar das Torverhältnis", prognostiziert 'BerkayLion'.

Los geht es für den Kiezkicker um 15:00 Uhr, Wirth startet um 19:00 Uhr in die Rückrunde. Alle weiteren Ergebnisse und die Tabellen gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.