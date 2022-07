FeWC 2022: Kopf an Kopf Rennen in Gruppe B - 'DullenMIKE' setzt sich vorne fest

In der Abendsession des ersten Tages griffen Benedikt 'BeneCR7' Bauer und Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen ins Turnier ein.

Zu Beginn hatte 'DullenMIKE', der deutsche Einzelmeister, noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Nach fünf Spielen schlugen erst sechs Zähler zu Buche - gegen Manuel 'Bachoore' Bachoore gab es gar eine recht deutliche 1:4-Niederlage.

Wie in den Play-offs auch, ließ der Deutsche sich davon nicht beeindrucken und fand zu den letzten beiden Begegnungen wieder in die Spur. Gegen den FIFAe Rookie des Jahres, Edson 'Edson28' Pedro, und Danilo 'Danipitbull' Pinto setzte er sich jeweils mit 3:2 durch.

Dadurch kletterte er in der Tabelle auf Platz drei. Der Niederländer 'Bachoore' grüßt mit 15 Punkten von der Spitze, Matias 'Matiasbonanno9' Bonanno liegt mit zwei Zählern dahinter auf Lauerstellung. Trotzdem muss Neuhausen auch in den Rückspiegel schauen, denn die Tabellenkonstellation ist eng. 'Danipitbull' und 'Edson'28' sind nur drei beziehungsweise vier Punkte entfernt.

'BeneCR7' mit schlechtem Start, aber noch mit allen Chancen

Noch packender ist Gruppe B, in der Bochum-Profi Benedikt 'BeneCR7' Bauer gesetzt ist. Zwischen dem ersten und sechsten Rang liegen gerade einmal drei Punkte, wodurch sich jeder noch Chancen ausrechnen kann - auch Bauer.

Allerdings darf er sich keine Fehler mehr erlauben. Mit sechs Zählern belegt 'BeneCR7' derzeit den letzten Tabellenrang. Vier Punkte beträgt der Abstand zum Viertranglisten, Francesco 'Obrun2002' Pio Tagliafierro. Mindestens Vierter müssen die Spieler in ihrer Gruppe werden, um in die K.o.-Runde einzuziehen.

Darf sich keine Fehler mehr erlauben - 'BeneCR7'. FIFA via Getty Images

Mut machen könnte 'BeneCR7', dass er gegen Ende besser ins Turnier gefunden hatte. Waren zu Beginn die Niederlagen recht klar (1:4, 0:3 und 1:4), verlor er gegen Javier 'JRA' Romero nur knapp mit 2:3. Danach sicherte er sich zwei beachtliche Remis, jeweils ein 2:2 gegen die Favoriten Donovan 'Tekkz' Hunt und Stefano 'Pinna97' Pinna.

Heute Abend geht es ab 18:00 um die Entscheidung in den Gruppen B und D. Zuvor spielen ab 11 Uhr die Gruppen A und C um das Weiterkommen in die nächste Runde - unter anderem mit Umut 'Umut' Gültekin und Koray 'Kkoray' Kücükgünar in der "Todesgruppe" C. Beide erarbeiteten sich eine gute Ausgangsposition.