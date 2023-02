Feuerzeuge auf Gikiewicz, bengalische Feuer: Geldstrafen für Schalke und FCA

Der DFB hat am Freitagnachmittag Geldstrafen für Schalke 04 und den FC Augsburg öffentlich gemacht. "Schuld" ist das direkte Duell am 2. Oktober 2022.

Es war ein packendes Sonntagsspiel zum Abschluss des achten Spieltags: In Unterzahl entführten die Augsburger drei Punkte aus Gelsenkirchen, nachdem S04 einen frühen 0:2-Rückstand zwischenzeitlich noch egalisiert hatte. Das letzte Wort aber hatte André Hahn, der in Minute 77 den 3:2-Endstand besorgte.

Auch auf den Rängen ging es emotional zu. Das DFB-Sportgericht hat den FC Augsburg nachträglich im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt. Das gab der DFB am Freitag bekannt. Hintergrund: Vor Anpfiff des Bundesligaspiels auf Schalke hatten Augsburger Fans "mindestens 15 bengalische Feuer" gezündet. Von den insgesamt 15.000 Euro kann der FCA bis zu 5000 Euro für "sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 31. Juli 2023 nachzuweisen wäre".

Emotionen kochen hoch

Gegner Schalke wurde mit einer Geldstrafe in Höhe von 7500 Euro bedacht, weil die Fans der Königsblauen nach Abpfiff der Partie "etliche Gegenstände wie Getränkebecher und Feuerzeuge in Richtung des Augsburger Torwarts Rafal Gikiewicz sowie in Richtung der Augsburger Coachingzone und der dort befindlichen Personen" geworfen hatten.

Für die Schalker war es die Fortsetzung einer beispiellosen Niederlagenserie: Zwischen Mitte September und Anfang November verloren die Königsblauen insgesamt acht Pflichtspiele am Stück, ehe ein 1:0-Heimerfolg gegen Mainz die Schalker "erlöste". Für die Augsburger war es damals nach fünf Bundesliga-Pleiten zum Auftakt der dritte Sieg in Serie - zwei Wochen zuvor hatte der FCA sogar den FC Bayern in die Knie gezwungen (1:0).

Das Rückspiel in Augsburg steigt am 18. März (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Beide Teams brauchen dann dringend Punkte gegen den Abstieg.