Feueralarm! Kurzer Schreck in Olympiahalle

Kurz vor dem Beginn des letzten EM-Vorrundenspieltags sorgt ein Feueralarm in München für Aufregung. Der Auslöser wurde schnell gefunden.

Der Schreck in München war groß, als um kurz vor 17 Uhr ein Alarm in der Halle ertönte. Zunächst herrschte etwas Unklarheit, ehe alle sich in der Arena befindenden Menschen schließlich die Sportstätte verlassen mussten.

Doch bereits nach wenigen Minuten gab es vom Veranstalter die Entwarnung. Es ist kein Feuer entdeckt worden. Auf Nachfrage von handball-world bestätigt ein EHF-Sprecher, dass der Auslöser eine Tür war. Da sie nicht wie sonst üblich geschlossen war, ging der Alarm los.

Doch dieser Schreck hat die beiden Teams Serbien und Montenegro in ihrer Vorbereitung auf das durchaus wichtige Spiel in der Gruppe C gestört. Schließlich kann Serbien mit einem Sieg über den Nachbarn den Traum vom Einzug in die Hauptrunde weiter am Leben halten.

Am Abend folgt dann Island mit einem Duell gegen Ungarn und muss bei einem vorherigen Sieg von Serbien dringend punkten. Die Magyaren stehen zwar schon in der Hauptrunde, kämpfen aber um eine gute Ausgangslage. Für Montenegro geht es noch um Rang 3 und damit eine leichtere Aufgabe in der Qualifikation für die kommende Handball-WM.