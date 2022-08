Fetsch köpft Haching zum Top-Spiel-Sieg - FCB II erneut sieglos - Dietrich veredelt Ansbacher Woche

Das Top-Spiel der Regionalliga Bayern gewann die SpVgg Unterhaching am Freitagabend knapp mit 1:0 in Würzburg. Dasselbe Ergebnis ließ den TSV Aubstadt und die SpVgg Ansbach feiern, während der FC Pipinsried gegen Türkgücü ein spätes 2:0 bejubelte. Die Bayern-Amateure hingegen konnten erneut nicht gewinnen.

Das Top-Spiel zwischen den Würzburger Kickers und der SpVgg Unterhaching hatte in den ersten 30 Minuten kaum Höhepunkte zu bieten. Meist fand das Geschehen im Mittelfeld statt. Die Folge waren viele Zweikämpfe und wenige Torabschlüsse. Die Gäste aus Haching taten sich gegen die kompakte Defensive des FWK äußerst schwer. Die Elf von Marco Wildersinn dagegen wurde nach einer halben Stunde griffiger. Caciel scheiterte aus der zweiten Reihe jedoch am Aluminium, wenige Minuten später parierte Vollath stark. Mehr oder weniger aus dem Nichts ging die Truppe von Sandro Wagner nach der Pause in Führung. Eine Ecke von rechts segelte im Strafraum Fetsch auf den Kopf, der Richter keine Abwehrchance ließ (55.). In der verbleibenden Spielzeit stemmte sich Würzburg gegen die zweite Saisonniederlage. Die Defensive der Gäste hielt aber stand, womit die Hachinger ihren Vorsprung an der Spitze vergrößern.

Passend zum aufziehenden Wetter über München setzte sich die triste August-Serie des FC Bayern II am Freitagabend gegen den FV Illertissen fort. In einem Spiel mit Chancen und Fehlern auf beiden Seiten verließ der Nachwuchs des Rekordmeisters zum fünften Mal in Folge das Spielfeld ohne Dreier. Illertissen, das sich gut auf die Münchner eingestellt hatte, ging nach 34 Minuten in Führung. Lee sprang der Ball vom Fuß, FVI-Angreifer Wanner schnappte sich die Murmel und platzierte den Ball flach links unten im Tor. Fust antwortete für die Münchner prompt mit einem Volleyschuss - 1:1 (39.). Kurz nach der Pause vernaschte Glessing die komplette linke Abwehrseite der Gastgeber, zog nach innen und schlenzte den Ball flach zur zweiten FVI-Führung ins lange Eck (49.). Die Münchner kamen aber erneut zurück. Kapitän Kern behauptete im Strafraum den Ball und zog trocken ins kurze Eck ab - 2:2 (62.). Die Demichelis-Elf hatte in der Schlussphase ein Übergewicht, schlug daraus aber kein Kapital mehr.

Perfekte Woche für Ansbach

Auch den widrigen Wetterbedingungen geschuldet taten sich der VfB Eichstätt und die SpVgg Ansbach am Freitagabend schwer ins Spiel zu finden. Die Gäste aus Mittelfranken hatten zwar die ein oder andere Chance, ein Tor sprang dabei aber erst einmal nicht heraus. Nach dem Seitenwechsel hatte Kroiß die Riesenchance zur Ansbacher Führung, verzog aber links. Den Lucky-Punch für die Gäste setzte Dietrich eine knappe Viertelstunde vor dem Ende, als er einen Eckball aus fünf Metern über die Linie drückte (76.). Junghan im Tor der Gastgeber machte dabei nicht die beste Figur. Alles in allem aber ein verdienter Sieg der Ansbacher, die die Englische Woche mit sechs Punkten beenden.

Im Unterfranken-Derby setzte der TSV Aubstadt den 1. FC Schweinfurt früh unter Druck. Die Führung durch Endres in der 20. Minute, der den Ball aus knapp zehn Metern ins lange Eck platzierte, war deshalb verdient. Schweinfurt brauchte eine Zeit lang, um zu antworten. In der 33. Minute tauchte aber dann Pfarr vor Wenzel auf, der mit einer klasse Parade allerdings den Vorsprung sicherte. Im zweiten Durchgang verteidigte Aubstadt seinen Vorsprung geschickt, von den Schnüdeln kam allerdings auch zu wenig. Schweinfurt verliert damit im Aufstiegsrennen an Boden.

Der FC Pipinsried hat die knappe Niederlage unter der Woche gegen die SpVgg Ansbach gut verdaut und startete gegen Türkgücü München forsch. Die Heimelf erspielte sich früh Chancen, belohnte sich aber nicht. Von den Gästen war bis dahin nichts zu sehen. Nach einer halben Stunde verflachte aber auch das Spiel des FCP. Es ging torlos in die Pause. Lange Zeit sah es danach aus, als würde es beim 0:0 bleiben. In der Schlussphase wurde es aber noch einmal hektisch. Zant sah zunächst nach hartem Einsteigen die Ampelkarte (85.). Sekunden später wurde Yilmaz im Strafraum gefoult und verwandelte selbst zum 1:0 für Pipinsried (87.). Via Traumtor machte Milican, der aus über 40 Metern Hipper düpierte, schließlich den Sack in der Nachspielzeit zu.

Remiskönige gegen Glücklose

Am Samstag stehen vier weitere Partien an. Wacker Burghausen peilt nach drei Unentschieden in Serie einen Sieg gegen das zuletzt glücklose Schlusslicht FC Augsburg II an. Fehlen wird der U 23 der Fuggerstädter Achitpol Keereerom, der wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk rund sechs Wochen ausfallen wird.

Die SpVgg Greuther Fürth II braucht nach zuletzt einem Punkt aus vier Partien auch dringend ein Erfolgserlebnis, hat aber ein Offensivproblem: In sieben Saisonspielen wurden bislang erst drei Treffer erzielt. Da ist die Stimmungslage bei Gegner TSV Buchbach schon bedeutend rosiger. Der Regionalliga-Dino ist seit fünf Ligaspielen ungeschlagen und hat vor allem gegen namhafte Gegner in der Schlussphase mit viel Moral und Willenskraft Rückstände wettgemacht, wie zuletzt gegen Wacker Burghausen (2:2) und den FC Bayern München II (4:4). "Im Frühjahr haben wir so oft späte Tore kassiert und uns um den Lohn gebracht. Jetzt zeigen wir, dass wir den Spieß auch umdrehen können", so Trainer Marcel Thallinger.

Am Samstagabend stehen sich dann der TSV Rain/Lech und der SV Heimstetten gegenüber, beide brauchen Zähler, um aus dem Keller zu klettern. Rain wird mehrere Wochen auf Stürmer Jonas Greppmeir verzichten müssen, der an Problemen mit dem Schambein laboriert. Die SpVgg Hankofen-Hailing und Viktoria Aschaffenburg stehen ebenso unter Zugzwang, um nicht unten reinzurutschen. Bei Aschaffenburg kann Angreifer Florian Pieper derzeit die in ihn gesetzten Erwartungen nach seinem Wechsel im Sommer nicht erfüllen, da ihn anhaltende Knieprobleme zum Zuschauen zwingen. Umso wichtiger für die Elf von Trainer Jochen Seitz, dass Mittelfeldspieler Benedict Laverty in Form ist, der in vier der vergangenen fünf Spielen ein Tor erzielt hat.

Nürnberg II mit Rückenwind

Mit dem Verfolgerduell 1. FC Nürnberg II gegen DJK Vilzing beschließt eine Sonntagspartie den Spieltag. Vilzing wurde unter der Woche nochmals auf dem Transfermarkt aktiv und verpflichtete Dominik Feuersänger und Fabio Pirner. Die Nürnberger haben nach dem 1:0 bei Türkgücü, das eine kleine Durststrecke von drei sieglosen Spielen beendet hatte, wieder mehr Rückenwind.