Festverpflichtung: Werder Bremen bindet Rückraumspielerin

Handball-Zweitligist SV Werder Bremen hat eine Rückraumspielerin fest an sich gebunden.

Luca Schumacher, die 21 Jahre alte Rechtshänderin, derzeit noch mit einem Zweitspielrecht für den VfL Oldenburg ausgestattet, wechselt im Sommer fest zu den Grün-Weißen. „Ich freue mich sehr, dass sich Luca dazu entschieden hat, den erfolgreichen Weg mit uns weiterzugehen", sagt Werder-Cheftrainer Timm Dietrich.

„Sie hat sich zu Saisonbeginn sehr schnell in der Mannschaft eingelebt und nachgewiesen, dass sie in der zweiten Bundesliga eine gute Entwicklung nehmen kann. Luca hat ihre Stärken im 1:1-Spiel und profitiert dabei von ihrer Geschwindigkeit. Sie erkennt die sich bietenden Räume, ergänzt sich im Rückraum ideal mit unseren im Fernwurf starken Spielerinnen und gibt uns so wertvolle Möglichkeiten, unser Spiel zu variieren."

Luca Schumacher begann beim Elsflether TB mit dem Handball und wechselte 2016 im C-Jugend-Alter zum VfL Oldenburg. Dort durchlief sie die darauffolgenden Jugend-Mannschaften, entwickelte sich zur wichtigen Stütze des Drittliga-Teams und feierte Ende November 2022 ihr Debüt in der ersten Bundesliga.

Schumacher: "Für mich ideal"

Nachdem sie für den SV Werder in den ersten beiden Saisonspielen fünf Treffer erzielt hatte, musste Luca Schumacher aufgrund einer Sprunggelenksverletzung mehrere Monate pausieren. Beim wichtigen 26:20-Erfolg gegen die HSG Freiburg am vergangenen Wochenende feierte sie ihr Comeback und erzielte dabei einen Treffer.

In Bremen absolviert Luca Schumacher ein Duales Studium der Sozialen Arbeit und freut sich auf ihre Zukunft bei den Grün-Weißen: „Die laufende Saison hat mir gezeigt, dass die zweite Bundesliga für mich ideal ist, um mich sportlich weiterzuentwickeln. Ich habe mich von Beginn an beim SV Werder sehr wohlgefühlt."

"Nach sehr schönen Jahren beim VfL Oldenburg ergab sich die Chance, in ein neues Umfeld zu wechseln, die ich gerne ergreifen wollte. Nachdem ich diese Saison zusätzlich noch Spielpraxis in der dritten Liga sammeln konnte, möchte ich mich zukünftig voll auf den SV Werder und die zweite Liga konzentrieren", so Schumacher.