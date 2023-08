"Festivalisierung vorantreiben": Wie die gamescom ihren Kurs ändert

Die gamescom nähert sich 2023 ihrem Allzeit-Besucherrekord an. Im Interview spricht Projektleiter Tim Endres über die Transformation der Veranstaltung, die Rolle der Indie-Games und wie die "Festivalisierung" des Events die Messen verändert.

Weit war es nicht mehr bis zum Allzeit-Besucherrekord für die gamescom 2023: Letztlich haben der Koelnmesse rund 50.000 Besucher gefehlt, um die Jahre vor der Pandemie zu übertreffen. Das Konzept geht also nach wie vor auf. Und das, obwohl EA und Sony fernbleiben, obwohl THQ kurzfristig absagt, Nintendo nichts Neues zeigt und der größte Teil an Innovationen auch in der "Opening Night Live" (ONL) bequem per Stream zu sehen ist.

Die Messe befindet sich seit Jahren in einer Transformation, das hat uns Pressesprecher Franz Mann schon 2022 erzählt. Dieses Jahr sprechen wir mit gamescom-Boss Tim Endres persönlich - es ist das erste Interview in 15 Jahren. Er ist vom Start weg als Projektleiter für die Messe verantwortlich, die "strategische konzeptionelle Weiterentwicklung" sowie die Durchführung und Organisation. Die Erfolgsgeschichte gamescom ist also auch seine Geschichte. Und die seines "grandiosen Teams", wie er hinzufügt.

Für uns ist immer das Ziel, für die unterschiedlichen Communities die bestmögliche Bühne zu bieten. Tim Endres - Director gamescom

Wir wollen über die Transformation mit Endres sprechen. Geht es weg von den großen Publishern, die ihre eigenen Streams veranstalten, hin zu den Indie-Games? Deren Fläche wächst alljährlich. Als größter Stand belegt die Indie-Area 2023 schon eine Viertelhalle. "Nein, wir geben jedem Player des Ökosystems die Bühne, die er braucht. Für uns ist immer das Ziel, für die unterschiedlichen Communities die bestmögliche Bühne zu bieten."

Jedem die Bühne bieten, die er braucht. Auch den Cosplayern, die eine ganze Halle bekommen haben. Koelnmesse GmbH, Oliver Wachenfeld

Festivalisierung und Diversität: Wie die gamescom ihr Ökosystem erweitert

Das fasst den Transformationsprozess gut zusammen. Man treibe eine "Festivalisierung" voran. Dazu gehören nicht nur die großen Titel, sondern die kleinen, die internationalen, dazu gehören Musik, Content Creator und Streaming-Anbieter. Deswegen habe man Netflix, Disney+ und Amazon Prime dieses Jahr dabei, "weil aus der Serie ein Game oder aus dem Game eine Serie wird".

Schon bei der ONL war Netflix mit einer Ankündigung dabei, betont Endres. "Das sind sehr gamesnahe Industrien, die wir auch für die gamescom gewinnen möchten, weil unsere Communities danach fragen. Da sind die Synergien gegeben und das passt hervorragend zur Messe."

Festivalisierung als Ziel: Tim Endres leitet als Projektmanager und Director die gamescom seit 15 Jahren. Koelnmesse GmbH

Falsch lagen Endres und sein Team in den vergangenen Jahren selten. Auch Caggtus und Dreamhack verstehen sich 2023 eher als Festivals. Für die gamescom gälte: "Diversität und Vielfalt waren immer die Stärke und auch das Alleinstellungsmerkmal. Die einen wollen Spiele ausprobieren, die anderen wollen unter Gleichgesinnten sein. Andere wollen ihre Idole, ihre YouTuber und Influencer treffen."

Man vereine mit der Messe "das komplette Ökosystem zum selben Zeitpunkt am selben Ort. Vom Developer über den Publisher, den Handel, den Consumer, den Creator."

Indie-Games: Rettungsanker oder Teil einer größeren Strategie?

Doch zurück zu den Indie-Games. Sind sie die Rettung, wenn die großen Publisher keine Lust mehr haben?

"Das hat nichts mit Kompensation zu tun, sondern wir denken immer von der Community her", stellt Endres klar. Man zeige entsprechend das, was die Menschen wollen - und dazu gehören auch die Indie-Spiele, für die man den eigenen Bereich geschaffen habe. "Das haben wir schon vor langer Zeit getan. Der wächst von Jahr zu Jahr. Die anderen Bereiche mit Blick auf Triple-A sind aber stärker gewachsen", sagt Zahlenmensch Endres und erklärt dies dann mit prozentualem Wachstum zum Beispiel anhand des Xbox- und des HoYoverse-Stands. Letztere entwickeln Genshin Impact.

Festivalisierung steht seit zwei Jahren auf dem Programm für die gamescom. Koelnmesse GmbH, Hanne Engwald

"Nichtsdestotrotz ist die Indie-Area für uns ein sehr wichtiger und entscheidender Faktor, weil es eine spezielle Zielgruppe der Industrie anspricht. Was auch für die Besucher wieder total spannend ist, weil man nur in dem Bereich die Möglichkeit hat, mit den Entwicklern direkt in Kontakt zu treten."

Für die Indie-Entwickler sei die Messe sowieso "super", sagt Endres. Sie bekommen Feedback von den Spielern, können aber auch in der Business-Area nach Publishern suchen und sich miteinander vernetzen. Ein chinesischer Publisher bezeichnete die gamescom gegenüber kicker eSport sogar als die wichtigste Branchenmesse des Jahres.

Ersatz sollen die Indies laut Endres also nicht werden, sondern sie sind Teil der Besucher-Wünsche. Eine recht glückliche Fügung für die Messe, die mit Creatorn, Bühnen und Influencern die zögerlichen Schwergewichte ausgleichen kann.

Preissteigerungen und die Frage der Wirtschaftlichkeit

Problematisch sind in Köln allerdings die jährlich steigenden Preise. 220 Euro pro Nacht bei Buchung im März sind schon Normalität, der Kaffee kostet mehr als vier Euro auf der Messe. Wer soll das bezahlen?

"Im Moment leben wir in einer Welt, in der alles teurer wird, das ist richtig. Und mit dem Erfolg der gamescom gibt es natürlich nahe Wirtschaftsbereiche, für die das dann auch ein lukratives Geschäft ist. Am Ende des Tages sprechen die Zahlen der Messe für sich. Wir wachsen seit 15 Jahren. Und ich glaube, das ist der beste Beleg dafür, dass der Return on Invest für die Ausstellenden gegeben ist. Auch kombiniert mit der Anzahl und dem neuen Rekord an Ausstellenden."

Die Preise, die man steuern könne, habe man im Blick - Hotelpreise gehörten nicht dazu, betont Endres und sagt: "Die Privatbesucher, die schlafen in der Regel nicht in den Hotels, sondern beispielsweise im gamescom-Camp, hier direkt neben dem Messegelände." Festivalisierung eben, Gewitter inklusive.

gamescom wie gewohnt: Es gibt die klassischen Stände von Publishern noch, aber sie sind nur noch Teil, nicht Hauptsache. Koelnmesse GmbH, Harald Fleissner

Erfolg in Zahlen: Die Sicht von Tim Endres

Endres sind die Zahlen und Erfolge genauso wichtig wie allen Pressesprechern in den Jahren zuvor:

"Die Ausstelleranzahl ist schon sehr relevant aus dem Grund, weil für uns die gesamte Games-Industrie, die komplette Wertschöpfungskette und das komplette Ökosystem relevant sind." Wichtig sei auch die Internationalität: "1.227 Aussteller, die aus 63 Ländern kommen - das ist ein Auslandsanteil von 76 Prozent."

Weitere große Zahlen haben wir hier für euch zusammengefasst. Klar, Spieleentwicklung ist ein internationales Geschäft, aber es geht dabei um das Standing der Messe, den Status und das Ansehen, das sie global genießt. "Wir sind schon immer das weltweit größte und wichtigste Games-Event gewesen, aber man sieht ganz deutlich, dass die Internationalität und damit auch die Bedeutung der gamescom als globale Plattform dieses Jahr noch mal deutlich zunimmt."

Die Bedeutung der gamescom als globale Plattform hat dieses Jahr noch mal deutlich zugenommen. Tim Endres

Wichtig zu vermerken ist jedoch, dass Adjektive wie "größte" auch immer von der spezifischen Zahl abhängen, die man sich heraussucht - und der Definition. "Games" und "interaktive Unterhaltung" sind etwa zwei unterschiedliche Dinge.

Korrekt sind die Claims in Internationalität und Größe aber allemal. Und nicht nur das, auch die Qualität sei sehr gut, sagt Endres. "Insofern sind wir sehr zufrieden mit der Entwicklung der gamescom." Und die Rückmeldungen der Besuch- und Ausstellenden zeigten: "Das ist ein Weg, den wir zukünftig weiter beschreiten werden."