"Feste Größe geworden": Tuta verlängert langfristig in Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat kurz vor dem Europa-League-Finale in Sevilla vorzeitig mit Tuta (22) verlängert. Der Abwehrspieler unterschreibt bis 2026.

Wichtiger Abwehrspieler: Tuta. AFP via Getty Images

"Er hat in dieser Saison" - deren größtes Spiel mit dem Europa-League-Finale am Mittwochabend noch aussteht - "den nächsten Entwicklungsschritt genommen und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden", schwärmt Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche von Tuta, der der SGE langfristig erhalten bleibt.

Vorzeitig unterschrieb der Verteidiger, der 2019 aus Sao Paulo kam, für drei weitere Jahre bis 2026. Mit 22 Jahren, wie Evan Ndicka, zählt er zu den potenziellen Stützen für die kommenden Frankfurter Jahre - "daher spricht es für die Eintracht", so Krösche, "dass er bei uns bleibt."

In der Bundesliga-Saison 2021/22 kam Tuta auf 26 Einsätze (vier Tore), in der Europa League spielte er zehnmal.