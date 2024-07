Fest verpflichtet: Braunschweig holt Ba von RB Leipzig

Eintracht Braunschweig legt weiter ein immenses Tempo beim Kader-Umbau vor: Wie der Tabellen-15. der Vorsaison am Montagnachmittag mitteilte, wechselt Außenverteidiger Sanoussy Ba fest von RB Leipzig zum BTSV.

Mit Leon Herdes (Tor, Borussia Dortmund U 17), Leon Bell Bell (Abwehr, 1. FC Magdeburg), Kevin Ehlers (Abwehr, Dynamo Dresden), Fabio Di Michele Sanchez (Abwehr, 1. FC Saarbrücken), Sidney Raebiger (Mittelfeld, Eintracht Frankfurt II), Max Marie (Mittelfeld, FC St. Pauli II), Sven Köhler (Mittelfeld, Odense BK) und Levente Szabo (Sturm, zuletzt leihweise bei Diosgyöri VTK) waren bereits acht Sommerneuzugänge offiziell. Am Montag kam mit Sanoussy Ba der neunte hinzu.

Der 20-jährige rechte Außenverteidiger kommt von RB Leipzig zum Zweitligisten und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Ba weilt bereits im Braunschweiger Trainingslager und wird sich ab Montag gemeinsam mit dem Team auf die kommende Spielzeit vorbereiten.

"Sanoussy wurde in Leipzig hervorragend ausgebildet und kommt trotz seines jungen Alters bereits auf Spielzeit im Herrenfußball", sagt BTSV-Sportdirektor Benjamin Kessel: "Wir haben immer betont, dass wir auf unserer rechten Seite personell nachlegen und wir in diesem Bereich den Konkurrenzkampf erhöhen möchten. Sanoussy ist genau die Komponente, die wir gesucht haben. Mit seiner großen Dynamik und seiner Offensivfreude ist er zudem ein Spieler, in dem wir viel Entwicklungspotenzial sehen."

Erster Profivertrag in Leipzig

Ba war 2016 in die Jugend von RB Leipzig gewechselt, wo er 2022 im Alter von 18 Jahren auch seinen ersten Profivertrag unterzeichnete. In der vergangenen Saison war Ba an den Linzer ASK ausgeliehen. Elfmal kam der Defensivspezialist in Österreichs Bundesliga zum Zug, hinzu kamen jeweils zwei Einsätze in der Europa League und im ÖFB-Cup sowie einer in der Europa-League-Qualifikation.

Der ehemalige deutsche U-18- und U-19-Nationalspieler will nun in Braunschweig seine Spuren hinterlassen. "Ich freue mich sehr, ab sofort Teil der Eintracht zu sein und meine neuen Mannschaftskollegen schon im Trainingslager kennenzulernen. Es geht darum, Gas zu geben und gemeinsam Spaß zu haben", gibt Ba die Marschroute vor.