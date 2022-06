"Fest entschlossen": Schottland und der vorletzte Schritt

Wer sichert sich noch einen Platz bei der WM 2022 in Katar? Schottland erwartet die Ukraine, für den Sieger geht es in das entscheidende Spiel am Sonntag nach Wales.

Zwei Schritte sind für Schottland und die Ukraine noch zu gehen, um doch noch bei den Titelkämpfen Ende des Jahres dabei zu sein. Der Sieger des von Ende März auf den heutigen Mittwochabend verschobenen WM-Play-off-Spiels darf weiter träumen. Und beide Teams sind heiß.

"Es ist gut, dass es weitergeht", sagte Schottlands Trainer Steve Clarke. Sein Team hatte sich Ende November mit einem 2:0 über Gruppensieger Dänemark und Platz zwei aus 2021 verabschiedet, es war der sechste Pflichtspielsieg in Folge.

2022 folgten zwei Testspiele, auch die gingen nicht verloren - 1:1 gegen Polen, 2:2 in Österreich. Die "Bravehearts" sind also in Form, bei den Gästen aus der Ukraine sind sie zumindest bereit für das Spiel. Clarke ist sich sicher, "dass sie ihr Land gut repräsentieren wollen", fügt aber an: "Wir sind da nicht anders."

Schließlich geht es um die letzte Chance auf die WM, wenn der Weltranglisten-39. auf den Weltranglisten-27. trifft. "Wir haben lange auf dieses Spiel gewartet", so Clarke, "und wir sind fest entschlossen, nach Katar zu kommen."

"Auf Augenhöhe"

Da will aber auch die Ukraine hin. Coach Oleksandr Petrakov zeigt "großen Respekt vor der schottischen Nationalmannschaft" und er ist auch dankbar, dass die Schotten "zugestimmt haben, das ursprüngliche Spiel ohne Bedingungen auf Juni zu verschieben". Geschenke will er aber nicht verteilen. "Sie wollen und wir wollen. Wir sind also auf Augenhöhe."

Wie in den bisherigen zwei Vergleichen, beide im Rahmen der EM-Qualifikation für die EURO 2008. Im Hinspiel siegte die Ukraine 2:0, das Rückspiel gewannen die Schotten im heimischen Hampden Park mit 3:1.