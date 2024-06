Ferrieri Caputi pfeift Österreichs EM-Generalprobe

Österreich trifft im letzten Spiel vor der EM am Samstag auf die Schweiz. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichterin Maria Sole Ferrieri Caputi.

Die Generalprobe des österreichischen Nationalteams für die EM in Deutschland wird von der Italienerin Maria Sole Ferrieri Caputi geleitet. Die 33-Jährige aus Livorno pfeift am Samstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) das Testspiel des ÖFB-Teams in St. Gallen gegen die Schweiz. Ferrieri Caputi war 2022 zur ersten Schiedsrichterin in der italienischen Serie A avanciert. Seit dem Vorjahr ist sie auch FIFA-Referee.

Es ist nicht das erste Mal, dass bei einem Länderspiel der ÖFB-Männer eine Frau die Spielleitung übernimmt. Das war bereits im März 2021 in der WM-Qualifikation in Wien gegen die Färöer (3:1) durch die Ukrainerin Katerina Monsul der Fall.