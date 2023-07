Ferrari KC23: Maßgeschneidert für einen Sammler

Den KC23 baut Ferrari nur ein einziges Mal. In Auftrag gegeben wurde das Unikat von einem besonders leidenschaftlichen Fan der Marke.

"Nichts ist unmöglich" ist eigentlich der Werbeslogan eines japanischen Automobilherstellers. Weitaus mehr wäre das Motto aber bei Ferrari angebracht. Im Rahmen des Programms "Spezialprojekte" entstehen in Maranello Unikate, die noch exklusiver (und deshalb auch weitaus teurer) sind als die ohnehin schon elitären Renner aus dem Serienportfolio - wenn man diesen Begriff angesichts strikt limitierter Auflagen wie zuletzt vom Ferrari SF 90 Stradale XX überhaupt gebrauchen kann.

Gebaut nach Kundenvorgabe

Auch der KC23 ist ein solcher "One Off", gebaut "im Auftrag eines der leidenschaftlichsten Sammler der Marke", wie es heißt, wobei dezidiert auch dessen Vorgaben berücksichtigt wurden. Wer der solvente Fan ist und was er für das Unikat bezahlt hat, darüber hüllt sich Ferrari in diskretes Schweigen.

Ferrari-Unikat: So sieht der KC23 abseits der Rennstrecke aus. Hersteller

Layout, Chassis und Motor für den KC23 hat der 488 GT3 Evo 2020 geliefert, den Ferrari als seinen "erfolgreichsten Racer aller Zeiten" feiert, dies unter Verweis auf über 530 Siege und mehr als 119 Meisterschaften.

Zwei Gesichter

Das Umstyling erfolgte beim Designzentrum Ferrari Centro Stile, das dem kostbaren Einzelstück - wenn man so will - zwei Gesichter anerzogen hat: Im Stand posiert der KC23 mit glatten und fugenlosen Karosserieflächen sowie nahtloser Verglasung; biegt er jedoch auf die Rennstrecke ab, inszeniert er ein der dortigen Szenerie angemessenes Schauspiel: Nach Aktivieren des in Mittel-Heck-Anordnung untergebrachten und 600 PS starken 3,9-l-V8-Twinturbo öffnen sich automatisch die Lufteinlässe und erleuchten die Methacrylat-Lichtlamellen am Heck, ein ansonsten abnehmbarer Heckflügel erhöht den Anpressdruck, und statt der 22-Zoll-Räder gelangen 18-Zöller zum Einsatz.

Öffentlicher Auftritt: In Augenschein nehmen lässt sich der KC23 auf dem Goodwood Festival of Speed. Hersteller

Tatsächlichen Einsätzen im Rennsport soll sich der KC23 indes nicht stellen, er sei "ausschließlich für den nicht wettbewerbsorientierten Einsatz" auf dem Circuit entwickelt, wie es Ferrari formuliert.

Kamerasystem statt Außenspiegeln

Fahrer(in) und Beifahrer(in) nehmen auf speziell entwickelten Alcantara-Sitzen Platz, die Bilder des Videokamerasystems - herkömmliche Außenspiegel gibt es nicht - werden auf drei Displays am Dachhimmel übertragen.

Ganz schön was los: Cockpit des KC23. Hersteller

Die Entwicklung des KC23 hat mehr als drei Jahre in Anspruch genommen. Den Anblick des exklusiven Unikats teilt der unbekannte Kunde zunächst vom 13. bis 16. Juli 2023 mit den Besuchern des Goodwood Festivals of Speed, anschließend wird das Sammlerstück vom 1. August bis zum 2. Oktober 2023 im Ferrari Museum in Maranello ausgestellt.