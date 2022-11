Fernziel Bundesliga? Thioune hat "Ideen, wo es mal hingehen kann"

Nach vier Siegen in den vorangegangenen vier Pflichtspielen hat Fortuna Düsseldorf mit dem jüngsten 0:2 in Hannover zwar einen Rückschlag hinnehmen müssen - doch Trainer Daniel Thioune nimmt vor dem Jahresabschluss gegen den 1. FC Kaiserslautern das große Ganze in den Blick.

Sieht seine Mannschaft bei einem Sieg gegen den FCK im Soll: Daniel Thioune. imago images