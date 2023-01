Fernziel Bundesliga: Düsseldorf und das Verlangen nach 15.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf will in die Bundesliga zurückkehren. Die Sehnsucht nach Spielen gegen Bayern München und Borussia Dortmund ist groß - doch in den Augen einiger Fans bewegt sich zu wenig.

Klaus Allofs macht keinen Hehl daraus, dass er mit der Fortuna noch eine Menge vorhat. Als der Zweitligist am vergangenen Freitag bekanntgab, dass der 66-Jährige seinen Vertrag als Sportvorstand bis 2026 verlängert hat und zu diesem Anlass eine Pressemitteilung verschickte, da äußerte sich Allofs zwar nicht zu dem, was er mit seinem Verein anstrebt - notwendig war das aber ohnehin nicht.

2020 stieg die Fortuna aus der Bundesliga ab und ist seitdem nur noch zweitklassig. Ein Umstand, mit dem sich in Düsseldorf niemand zufrieden geben möchte. Allofs will hoch hinaus - und das wollen Trainer Daniel Thioune, die Mannschaft und die Fans auch.

"Ich möchte - genauso wie unser Trainer - die Mannschaft am liebsten am Samstag um 15.30 Uhr spielen sehen", sagte Allofs am Rande des jüngsten Testspiels gegen die Grasshoppers Zürich und fasste damit jene Sehnsucht in Worte, die den Klub antreibt. Allerdings, und das ist auch Teil der Wahrheit, stellen sich viele Anhänger die Frage: Bewegt sich genug, um bald wieder Mannschaften wie Bayern München und Borussia Dortmund in Empfang nehmen zu dürfen?

Bundesligareif: Der Anhang der Fortuna hat schon jetzt das Format für die erste Liga. imago images

Allofs würde in diesem Winter gerne auf dem Transfermarkt tätig werden und Spieler für die Außenbahn nach Düsseldorf holen, allerdings weiß er nur zu gut: Die Mittel des Klubs sind begrenzt, allzu großen finanziellen Spielraum hat er nicht. Das erschwert das Unternehmen Bundesliga-Rückkehr - und auch die Konkurrenz hat es in sich. Nach der Vorrunde ist die Fortuna nur Siebter, auf den Aufstiegsrelegationsplatz fehlen derzeit nicht weniger als sieben Punkte.

Allofs will "alle mitnehmen"

Es dürfte also Geduld und Nachsicht brauchen, ehe die Düsseldorfer Träume Realität werden. Für Allofs kein Problem. "Man kann manchmal in der 2. Liga spielen und sich trotzdem wie ein Erstligist verhalten. Alles, was wir machen, muss immer auf die 1. Liga ausgerichtet sein", sagt Fortunas Sportvorstand in einem Vereinspodcast und betont: "Dabei wollen wir alle mitnehmen."

Das ist ihm in den Augen einiger Fans bislang nicht immer gelungen, seit er im September 2020 nach gut zwei Jahrzehnten beim SV Werder Bremen und VfL Wolfsburg in seine Geburtsstadt zurückgekehrt ist. In wirtschaftlicher Hinsicht sind Allofs allerdings auch die Hände gebunden. Nichtsdestotrotz verfolgt Fortuna Düsseldorf große Ziele. Und diese sind mit einer Uhrzeit verknüpft: Samstag, 15.30 Uhr.