Fernie wird Sportlicher Leiter in Darmstadt - Wiesbaden "überrascht und enttäuscht"

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Sportlichen Leiter Paul Fernie getrennt. Fernie tritt bei Bundesligist Darmstadt 98 die Nachfolge von Carsten Wehlmann an.

Über den bevorstehenden Wechsel hatte der kicker bereits am Sonntag berichtet. Am Montagvormittag machte der SV Wehen Wiesbaden den Transfer nun offiziell. "Die Wege des SV Wehen Wiesbaden und Paul Fernie trennen sich. Der Sportliche Leiter der Rot-Schwarzen nutzt eine Ausstiegsklausel und wechselt zum SV Darmstadt 98", heißt es in einer Pressemitteilung. Wiesbaden, derzeit Tabellen-14. der 2. Liga, "verzichtet für die noch verbleibende Dienstzeit auf die Mitwirkung des 36-Jährigen und stellt ihn daher mit sofortiger Wirkung frei".

Seit 2021 arbeitete der gebürtige Engländer als Sportlicher Leiter für Wiesbaden, Fernie gilt als Teamplayer und als hervorragend vernetzt. Er ist es gewohnt, bei Spielerverpflichtungen schneller und kreativer sein zu müssen als die Konkurrenz.

Schäfer: "Ab sofort geht der Blick bei uns nur noch nach vorne"

"Wir sind von einem solchen Vorgehen natürlich überrascht und enttäuscht, gerade so kurz vor dem Saisonende in einer für den Verein sportlich anspruchsvollen Situation", sagte SVWW-Geschäftsführer Nico Schäfer. "Trotzdem darf und wird uns das im Abstiegskampf nicht beeinflussen. Ab sofort geht der Blick bei uns nur noch nach vorne."

Bis auf Weiteres wird die Kaderplanung interimistisch vom Leiter Scouting Philipp Gründler sowie dem Trainer-Team der Rot-Schwarzen gemeinsam mit Schäfer übernommen.

Eine offizielle Bestätigung Darmstadts liegt bisher noch nicht vor. Die Lilien werden für Fernie dann der nächste Schritt auf seiner Karriereleiter sein. Auf eine Profikarriere kann Fernie zwar nicht zurückblicken, dafür begann er schon im Alter von 20 Jahren als Jugendtrainer bei Leeds United.

Später war Fernie als Scout unter anderem für Nottingham Forest und die Blackburn Rovers tätig - und heuerte bereits 2016 erstmals in Wiesbaden an, als Leiter der Scoutingabteilung. Nach einem zweijährigen Abstecher in den Red-Bull-Kosmos kehrte er 2021 in die hessische Landeshauptstadt zurück.