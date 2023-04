Fernduelle im Aufstiegsrennen - Köllner-Debüt in Meppen

Fünf der ersten Sieben sind am Samstag am Ball, in Mannheim kämpft Waldhof gegen Freiburg II um den Anschluss ans obere Tabellendrittel. Am Sonntag, an dem Michael Köllner sein Debüt auf Ingolstadts Trainerbank feiert, steht der Abstiegskampf im Mittelpunkt.

Mit Wehen Wiesbaden (56 Punkte) ist am Samstag in eines der Topteams bei Abstiegskandidat Oldenburg am Ball. Beide Klubs brauchen jeden Punkt: Der SVWW will Rang 3 verteidigen, der aktuell den Sprung in die 2. Liga bedeuten würde, weil der Zweite Freiburg II nicht aufsteigen darf. Der VfB hat als 18. vier Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Auf dem Papier ist es für die Hessen eine absolut machbare Aufgabe, schließlich reist eines der stärksten Auswärtsteams (8/2/5) zur schwächsten Heimmannschaft (3/4/8).

Auf einen Ausrutscher Wiesbadens spekuliert der Vierte Dynamo Dresden (53). Die Sachsen zeigten sich von der Heimpleite gegen Bayreuth gut erholt, bei Mitkonkurrent Osnabrück gelang ein wichtiger 1:0-Auswärtscoup. Gegen Essen, das jüngst mit einem 2:0 gegen Freiburg II zeigte, dass es gegen Spitzenteams bestehen und wieder auf die Routiniers Bastian und Wiegel bauen kann, soll der siebte Heimsieg her.

Sammelt Jacobacci weiter Pluspunkte? - Findet Waldhof Anschluss?

Für Tobias Schweinsteiger war die jüngste Heimpleite gegen Dynamo zwar ein Rückschlag, längst aber kein Beinbruch: "Eine Niederlage wirft uns nicht aus der Bahn", sagt der nach Vertragsverlängerung langfristig an Osnabrück (51) gebundene 41-Jährige vor dem Gastspiel bei 1860 München und verweist auf die Stabilität seines VfL, der seit sieben Partien auswärts nicht verloren hat. Eine Stabilität, die die im Niemandsland positionierten Löwen unter Maurizio Jacobacci langsam aber sicher finden und vier der letzten fünf Spiele unbesiegt blieben. Folgt nun der erste Heimsieg unter dem neuen Coach, der sich mit jedem Erfolg einem Anschlussvertrag über die Saison hinaus näher bringen kann?

Für Mannheim war die Welt vor drei Spieltagen noch in Ordnung und im Aufstiegsrennen gut positioniert - nach zuletzt drei Niederlagen in Folge sieht die Welt des SVW aber nicht mehr rosig aus und mit Freiburg II gastiert eine harte Nuss im Carl-Benz-Stadion. Fünf Punkte beträgt der Rückstand der Elf von Christian Neidhart auf den Relegationsplatz, deren acht auf den direkten Aufstiegsrang - alles andere als die starke Heimbilanz (12/1/2) auszubauen würde die Aufstiegsträume in noch weitere Ferne rücken.

Ristics starke Serie - BVB II in Duisburg

In die untere Region: Halle (29 Punkte) baut gegen Aue darauf, dass es unter Trainer Sreto Ristic weiter ungeschlagen bleibt. Sollte es auch, trotz zwölf Zählern aus acht Partien steht der HFC knapp unter dem Strich. Knapp darüber rangiert Dortmund II (31), das nach sieben Punkten aus drei Spielen aus dem Keller geklettert ist. Derlei Konstanz erhofft sich Coach Uwe Zimmermann nicht nur für das Gastspiel in Duisburg, sondern gleich für die restliche Saison: "Ich hoffe, dass die Schwankungen in unserem Spiel jetzt kleiner werden."

Sonntag: In den Keller

Der Abstiegskampf steht auch in den drei Partien am Sonntag im Fokus. Schlusslicht Meppen (24 Punkte) empfängt um 13 Uhr das seit Wochen ebenfalls taumelnde Ingolstadt, das einfach nicht zur Ruhe kommt. Nach sechs Pleiten in Folge musste Guerino Capreti gehen, mit Michael Köllner wurde am Donnerstag bereits der dritte Trainer in dieser Saison installiert. Ganz klar, für den SVM zählen nur Siege, um "irgendwie ein Wunder zu schaffen", wie Kapitän Blacha hofft. Allein die Aussichten sind nicht gut, dafür sorgt auch der Spielplan, der noch fünf Teams bereit hält, die aktuell auf den Plätzen 2 bis 6 stehen.

Zähigkeit ist eine Charaktereigenschaft von Zwickau (27) - und die hält die Hoffnung des Vorletzten auf das achte Jahr in Liga 3 in Folge am Leben. "Wir geben nicht auf, sondern bleiben dran", sagt Innenverteidiger Frick trotzig. Nach dem 3:4 in Wiesbaden geht es gegen Saarbrücken gegen den nächsten Aufstiegsaspiranten, der seine Formstärke (13 Punkte aus fünf Spielen) auch beim FSV (Anpfiff: 14 Uhr) unter Beweis zu stellen gedenkt.

Last but not least muss von den Kellerkindern Bayreuth (31) um 15 Uhr in Verl ran. Unterschiedlich verliefen deren letzten beiden Begegnungen: Der SC verlor beide, die SpVgg dagegen fährt mit Rückenwind zu den Ostwestfalen, schließlich führten zuletzt zwei Siege zum Sprung knapp über den Strich. Verls Coach Mitch Kniat fordert trotz komfortabler Mittelfeldposition: "Wir müssen uns straffen. Mit 39 Punkten steigen wir ab."

Elversberg empfängt die Viktoria

Am Montag schließt Primus Elversberg den Spieltag gegen Viktoria Köln ab. Das Team von Horst Steffen hatte zuletzt in Verl (2:1) eine fünf Spiele anhaltenden Sieglosserie beendet, dabei aber Toptorjäger Schnellbacher (13 Treffer) verloren, der mit einer Rotsperre nun drei Partien zusehen muss. Kein Problem, meint Flügelflitzer Rochelt und glaubt an den nächsten Schritt in Richtung 2. Liga: "Wir haben schon oft bewiesen, dass wir den Ausfall von Leistungsträgern kompensieren können." Bei Torhüter Kristof ist dies nicht mehr nötig: Der Stammkeeper kehrt nach ausheiltem Bänderriss in der Schulter wieder zwischen die Pfosten zurück.