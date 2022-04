Fernandinho "will spielen" und ManCity verlassen - Guardiola überrascht

Vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Atletico Madrid kündigte Fernandinho an, Manchester City verlassen zu wollen. Pep Guardiola zeigte sich überrascht.

Setzte Fernandinho (re.) zuletzt weniger ein: Pep Guardiola. imago images/Action Plus

Begonnen hatte Guardiolas Pressekonferenz noch mit einer guten Nachricht, die Freude darüber war dem Katalanen anzumerken: Innenverteidiger Ruben Dias reist nach wochenlanger Pause mit nach Madrid, wo City am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einem 1:0-Vorsprung zum Champions-League-Viertelfinal-Rückspiel antritt.

Vor heimischer Kulisse erwartet Guardiola die Rojiblancos, die in Manchester keinen Schuss aufs Tor abgegeben hatten, aktiver - was einer seiner Spieler wenige Minuten zuvor verkündet hatte, traf den 51-Jährigen hingegen unerwartet. "Diese News habe ich von euch", gestand Guardiola den anwesenden Journalisten, "das wusste ich nicht".

Auf der Pressekonferenz vor ihm hatte Fernandinho verlauten lassen, sich nicht vorstellen zu können, über den Sommer hinaus - wenn sein Vertrag ausläuft - Teil der Skyblues zu bleiben, bei denen er in der laufenden Saison nur sporadisch zum Einsatz kommt. "Ich will spielen, regelmäßig spielen", so der 36-jährige Brasilianer, "ich werde zurück nach Brasilien gehen. Das habe ich mit meiner Familie entschieden." Wenig Interpretationsspielraum.

Guardiola hat noch nicht abgeschlossen

"Ich kannte seine Intentionen, aber das ist neu", verriet ein sichtlich überrascht wirkender Guardiola, der Fernandinhos Wert als Kapitän auch abseits des Rasens und hinter den Kulissen hervorhob und ankündigte, gegen Ende der Saison noch mal mit seinem entschlossen klingenden Spieler reden zu wollen: "Wir werden sehen, was passiert."