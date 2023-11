Fernandes kommt das neue Mainzer System entgegen

Bei Mainz 05 spielen sie Seite an Seite, im Nationalteam sind sie Konkurrenten: Die Schweizer Edimilson Fernandes und Silvan Widmer.

Beim 1:1 gegen Israel durfte Fernandes als Rechtsverteidiger ran, was eigentlich die Position von Silvan Widmer ist, der wegen Adduktorenproblemen aber auf die Reise zur Schweizer Nationalmannschaft verzichtete. Die Partien gegen Kosovo (1:1) und Rumänien (1:0) verpassten schließlich beide, weil Fernandes nach seiner Roten Karte für zwei Spiele gesperrt wurde.

Konkurrenzsituation "wenig problematisch"

"Silvan ist im Nationalteam und in Mainz mein Mannschaftskollege. Wir verstehen uns gut auf und neben dem Platz", sagt Fernandes. Die Konkurrenzsituation im Schweizer Team empfindet er als wenig problematisch. "Ich kann viele Positionen spielen", betont der 27-Jährige, seine Lieblingsposition sei ohnehin "das Mittelfeld".

Beim 1:1 in Sinsheim gegen Hoffenheim lief das Duo erstmals wieder gemeinsam auf, eine Fuß- und Achillessehnen-OP hatte Widmer seit Mai außer Gefecht gesetzt. "Es ist eine Hilfe, dass er wieder zurück ist", sagt Fernandes, dessen Vielseitigkeit sich in der Partie als Trumpf entpuppte. "Mit dem Ball ergaben sich Räume. Es war mit dem Trainer abgesprochen, dass ich im Spielaufbau mithelfe, das hat gut geklappt", berichtet er.

Es geht seit letzter Saison aufwärts

Das Wechselspiel zwischen Vierer- und Fünferkette und das Rausrücken aus der Innenverteidigung bei Ballbesitz funktionierte reibungslos, wobei sich Tom Krauß und Fernandes abwechselten. Der Spielaufbau wurde so mit weniger langen Bällen als üblich bewerkstelligt, wobei die 1:0-Führung durch Marco Richter aus einem präzisen langen Pass von Fernandes resultierte.

Mit Trainer Jan Siewert knüpft die Mainzer Nummer 20 an die Leistungen an, die er in der vergangenen Saison unter Bo Svensson zeigte. Nach einer schweren Zeit mit Ausleihen an Arminia Bielefeld und Young Boys Bern geht es für Fernandes seit Beginn der Saison 2022/23 aufwärts, weshalb er auch im vergangenen November seinen Vertrag bis 2026 verlängerte. "Die Anfangszeit in Mainz war schwierig, mittlerweile bin ich angekommen. Ich fühle mich mit meiner Familie wohl. Ich hoffe, dass es so weitergeht, deshalb habe ich verlängert", betont der Allrounder und verspricht gleichzeitig: "Es ist noch mehr drin".