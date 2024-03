Fernab der Piste: Hitzig krönt sich zum Ski-Freeride-Weltmeister

Der Schweizer Marco Odermatt dominierte den alpinen Skizirkus, Max Hitzig dagegen war außerhalb der präparierten Pisten die Nummer eins in diesem Winter.

Ein Deutscher ist der frischgebackene Ski-Freeride-Weltmeister. Der 21-jährige Max Hitzig zeigte abseits der präparierten Skipisten sein Können, mit spektakulären Manövern fuhr er die steilen und steinigen Hänge hinunter, zu stoppen war er in dieser Saison aber nicht. Die Angst vor der ein oder anderen Aufgabe in der von schroffen Felsstücken durchbrochenen dichten Schneedecke legte er beim Wettkampf auf die Seite.

"Ich hatte Angst, den Bec des Rosses vom Gipfel oben zu fahren", meinte der 21-Jährige nach dem Saisonfinale im schweizerischen Verbier, "aber wenn man im Wettkampfmodus ist, gibt man einfach alles." In der Schweiz krönte er sich dann auch mit einem zweiten Platz zum Sieger der Freeski World Tour und damit auch zum ersten deutschen Weltmeister seiner Sportart.

Hitzig fährt scheinbar unbeeindruckt von den Gipfeln der Welt hinab, wühlt sich durch den Tiefschnee, springt trickreich mehr als 20 Meter weit über Abbruchkanten und rast mit bis zu 100 km/h aufs Ziel zu. Und in der Saison direkt auf Platz 1. "Ich kann das immer noch nicht ganz glauben, aber mir war vor der Saison schon klar, dass der Titel das Ziel ist", meinte Hitzig im SID-Gespräch. Das "Stockerl" sollte es mindestens sein, nun steht er ganz oben.

Freiheitsgefühl gegen das "Stangenfahren"

Die Leidenschaft fürs Skifahren wurde dem im österreichischen Bludenz geborenen Sohn einer deutschen Mutter in die Wiege gelegt. Hitzigs Vater war Bergführer, Hitzig verbrachte daher viel Zeit auf Ski. Am "Stangenfahren" war er aber "nie so richtig interessiert". Denn, "wenn man einmal im Gelände ist, ist es ein unglaubliches Gefühl", so Hitzig: "Es ist dieses Freiheitsgefühl, das hört sich ein bisschen kitschig an, aber man kann machen, was man will." Nun sogar als Weltmeister.