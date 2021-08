6:4 nach zwei heißen Duellen: Wagners Young Boys lösen das CL-Ticket

Die Young Boys Bern und David Wagner sind in die Gruppenphase der Champions League eingezogen. Am Dienstagabend gewannen die Schweizer 3:2 bei Peter Stögers Ferencvaros und lösten damit das Ticket für die Königsklasse. Die 90 Minuten boten Spannung pur - ein Platzverweis und ein verschossener Elfmeter inklusive.

Unter Strom, am Ende aber siegreich: Berns Trainer David Wagner beim Spiel in Budapest. picture alliance

In der 88. Minute dürfte David Wagner der Atem gestockt haben. Mak, der ehemalige Nürnberger, hatte den Ball von der halblinken Seite vor das Berner Tor getreten, von Ballmoos, Wagners Schlussmann, bekam die Kugel nicht zu fassen, hielt sie dann aber doch im zweiten Versuch fest. Der Angriff war überstanden, die Chance von Ferencvaros dahin.

Wagner konnte durchatmen - und fünf Minuten später durfte der ehemalige Coach des FC Schalke 04 jubeln: Der eingewechselte Mambimbi traf zum 3:2 für die Young Boys, das letzte Tor des Abends, die Entscheidung, den Schweizern war der Einzug in die Champions League nicht mehr zu nehmen.

Nach der Pause überschlagen sich die Ereignisse

Wie schon im Hinspiel hatten sich Ferencvaros und Bern 90 Minuten lang ein rasantes und höchst unterhaltsames Duell geliefert. Die Young Boys waren früh in Führung gegangen (4., Zesiger), dann aber drehten die Ungarn das Spiel (18., 27.). Nach der Pause gewann die ohnehin schon spannende Partie noch einmal an Fahrt: Fassnacht markierte das 2:2 (56.), Moumi Ngamaleu scheiterte am Pfosten und vergab damit die große Chance zum 3:2 für Bern (63.) - und Sekunden später geriet Ferencvaros in Unterzahl: Laidouni sah seine zweite Gelbe Karte binnen fünf Minuten und damit Gelb-Rot (64.).

Nun musste die Elf von Peter Stöger in Unterzahl auf Sieg spielen, und weil Torwart Dibusz einen Elfmeter von Siebatcheu entschärfte (72.), blieb sie auch bis zum Schluss im Geschäft. Dann aber überstanden die Young Boys erst die Mak-Szene - dann traf Mambimbi.