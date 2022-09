Ferchichi setzt beim TSV Havelse offensiv erste Zeichen

Das Debüt von Trainer Samir Ferchichi hat bei Drittligaabsteiger TSV Havelse die Trendwende eingeleitet. Doch wie nachhaltig ist dieser Umschwung? Vorerst weist jedenfalls nichts darauf hin, dass die Niedersachsen demnächst einen Trainer von extern holen werden.

Mehr zur REgionalliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Das nennt man wohl einen Einstand nach Maß. Unter dem neuen Trainer Samir Ferchichi stoppte der TSV Havelse den freien Fall. Bei der mit fünf Profis verstärkten U 23 des FC St. Pauli schaffte der Drittligaabsteiger den zweiten Saisonsieg. Der Ex-Hamburger Besfort Kolgeci und der eingewechselte Marko Ilic sorgten für eine perfekte Premiere des neuen Trainers.

Am vergangenen Montag war Philipp Gasde nach nur drei Monaten freigestellt worden, der bisherige U-19-Coach Ferchichi hatte übernommen. Die Mannschaft wirkte befreit. Auch wenn es spielerisch nicht die ganz feine Fußballkost war, waren die wichtigen Tugenden wie Kampf und Leidenschaft erkennbar. Ferchichi setzte mit einer offensiven Aufstellung ein erstes Zeichen. Der Führungstreffer gelang aber Abwehrspieler Kolgeci. In der Folge sicherten die Havelser diesen Vorsprung. Unter Gasde hatten die Havelser zu viele Gegentreffer kassiert, mit Ferchichi stand zur Premiere die Null.

Der erste Impuls

"Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Sie hat das heute sehr gut verteidigt", lobte der neue Coach sein Team. Große Veränderungen konnte er in der Kürze der Zeit nicht vornehmen, und doch reichte zunächst offensichtlich der Impuls des Trainerwechsels. "Die Mannschaft hat Qualität. Sie muss sie nur abrufen", hatte der spielende Sportdirektor Florian Riedel im Vorfeld an seine Kollegen appelliert.

In den kommenden Wochen wird sich zeigen, ob der Trainerwechsel die richtige Entscheidung war. Am Samstag zeigte sich aber schon, dass der erste Schritt gegangen ist. Um aus dem Tabellenkeller herauszukommen, brauchen die Garbsener nun Konstanz. Ferchichi wird wohl die Zeit bekommen, um dem Regionalligisten den Stempel aufzudrücken. Mit dem Auftritt seiner Mannschaft am Millerntor hat er beste Eigenwerbung betrieben. Eine externe Lösung auf dem Trainerstuhl in Havelse scheint in dieser Situation ausgeschlossen.