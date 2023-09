Ferchichi muss beim TSV Havelse das Ruder erneut herumreißen

Wie in der Vorsaison ist der TSV Havelse auch diesmal äußerst dürftig in die Regionalliga Nord gestartet. Damals nahmen die Garbsener einen Trainerwechsel vor, doch aktuell soll Samir Ferchichi die Chance erhalten, das Ruder zum zweiten Mal herumzureißen.

Nur fünf Punkte aus sieben Spielen. Das hatten sie sich beim TSV Havelse ganz anders vorgestellt. Den Flow aus der vergangenen Saison inklusive einer Kaderverbesserung konnten die Garbsener aber nicht wirklich mit in die neue Saison nehmen. Im Gegenteil: So richtig eingespielt wirkt das Team von Trainer Samir Ferchichi noch nicht.

Einzig an den Abgängen von Torwart Norman Quindt und Abwehrspieler Timo Friedrich, sowie dem verletzungsbedingten Ausfall von Leitwolf Yannik Jaeschke (Achillessehnenriss) kann man die aktuelle Situation nicht festmachen, auch wenn Trainer Ferchichi speziell Jaeschke schmerzlich vermisst. "Yannik ist nur schwer zu ersetzen, aber wir versuchen das im Kollektiv", sagte der Coach unlängst.

Erster Einsatz für Düker

Mit Rückkehrer Julius Düker haben die Havelser noch einmal kadertechnisch nachgelegt. Düker spielte in der Drittligasaison bereits für den TSV und ist nun nach einem Abstecher nach Indien wieder zurück in Garbsen. Düker stand dann auch gleich gegen die U 23 des FC St. Pauli am Freitag in der Startelf. Die Ladehemmung im Sturm konnte der Angreifer auf Anhieb nicht beheben. Beim mageren 1:1-Unentschieden gegen die Kiezkicker traf Torben Engelking zwar zur Führung. Nach dem Ausgleich der Hamburger wollte der Siegtreffer aber nicht mehr gelingen.

Neun Tore in sieben Spielen machen deutlich, woran es bei den Havelsern hapert. Wobei auch die Defensive nicht wirklich funktioniert. 14 Gegentore belegen, dass die Havelser auch in der Deckung zu anfällig sind. Der negative Trend gipfelte in der Niederlage gegen den noch punktlosen Aufsteiger Eimsbütteler TV am 6. Spieltag.

Parallelen zur vergangenen Saison werden sichtbar. Da starteten die Havelser allerdings noch schlechter in die Spielzeit. Nach sechs Spielen hatte der TSV nur zwei Punkte auf dem Konto und der damalige Trainer Philipp Gasde musste gehen. Ferchichi übernahm und bekam mit dem TSV die Kurve. Jetzt ist Ferchichi in einer ähnlichen Situation. Im beschaulichen Havelse, wo Trainer naturgemäß mit einem knappen Etat auskommen müssen, vertraut man dem Coach noch. Ferchichi hat es eben schon einmal geschafft, den TSV wieder in ruhiges Fahrgewässer zu manövrieren. Wenn aber die Ergebnisse weiterhin ausbleiben, muss sich wohl auch Ferchichi Sorgen um seinen Job machen.