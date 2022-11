Fenway Sports Group bereit für Verkauf des FC Liverpool

Hat der FC Liverpool schon bald neue Eigentümer? Die US-amerikanische Fenway Sports Group soll einem Bericht von "The Athletic" zufolge alle Voraussetzungen für einen Verkauf geschaffen haben.

Aus dem Bericht vom Montag geht hervor, dass die aktuelle Eigentümergruppe des FC Liverpool einen vollständigen Verkaufsprospekt für potenzielle Interessenten erstellt. Ob sich die FSG am Ende wirklich dazu entscheidet, die Reds zu verkaufen, ist völlig offen. In der Vergangenheit sollen die US-Amerikaner allerdings schon häufiger darüber nachgedacht haben, ihre Anteile am Premier-League-Klub abzugeben.

"In letzter Zeit gab es eine Reihe von Eigentümerwechseln und Gerüchte über Eigentümerwechsel bei Premier-League-Klubs, und zwangsläufig werden wir regelmäßig nach dem Eigentum der Fenway Sports Group in Liverpool gefragt", erklärt die FSG in einem von "The Athletic" zitierten Statement: "FSG hat häufig Interessensbekundungen von Dritten erhalten, die Anteilseigner in Liverpool werden möchten."

Die Nachricht wird sicherlich Schockwellen durch die Welt des Sports senden und eine Reihe von Interessenten anziehen. Conrad Wiacek

Die Eigentümergruppe habe dies "unter den richtigen Bedingungen" stets in Betracht gezogen - "wenn dies im besten Interesse von Liverpool als Verein wäre". Bis ein solcher Eigentümerwechsel vollzogen wäre, sicherte die FSG dem Klub volle Unterstützung auf und neben dem Rasen zu. Die Unternehmen "Goldman Sachs" und "Morgan Stanley" sollen mit der Unterstützung des Prozesses beauftragt worden sein.

Durchaus interessant ist die Perspektive, die Conrad Wiacek (Head of Sport Analysis bei GlobalData) bietet: "Die Nachricht, dass einer der traditionsreichsten Vereine der Premier League zum Verkauf steht, wird sicherlich Schockwellen durch die Welt des Sports senden und eine Reihe von Interessenten anziehen. Angesichts der Tatsache, dass der Verkauf von Chelsea im Sommer 2022 4,15 Milliarden US-Dollar erreichte, könnte der Verkauf von Liverpool mehr als fünf Milliarden US-Dollar erreichen."

Traum von der NBA?

Speziell das von gescheiterte Projekt der Super League, die die FSG sehr wohl unterstützte, stecke "hinter der Verkaufsentscheidung des Unternehmens", glaubt Wiacek. Die FSG, der auch das Baseball-Team der Boston Red Sox gehört und die im vergangenen Jahr eine Mehrheitsbeteiligung beim NHL-Klub Pittsburgh Penguins erwarb, soll Geld erwirtschaften wollen, um sich den Traum von einem NBA-Team zu erfüllen.

Die Fenway Sports Group hatte Liverpool im Oktober 2010 von George Gillett Jr. und Tom Hicks gekauft. Erhoffte Erfolge stellten sich erst mit der Berufung von Trainer Jürgen Klopp ein, der deutsche Trainer führte die Reds 2019 zum Champions-League-Sieg und im Jahr darauf nach über 30 Jahren Leidenszeit auch zum Premier-League-Titel.