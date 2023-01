FeNS Play-Ins 2023: Deutschland startet solide in Woche zwei

Die deutsche eNationalmannschaft startete solide in die zweite Spielwoche der FIFAe Nation Series Play-Ins. Frei von Abstiegssorgen sind Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Umut 'Umut' Gültekin allerdings nicht.

Solider Start in Woche 2 für 'Umut' und Co. FIFA via Getty Images