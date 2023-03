FeNS Play-Ins 2023: Deutschland mit guter Ausgangslage

Die deutsche eNationalmannschaft hat sich alle möglichen Optionen für eine Play-off-Qualifikation erspielt. Den finalen Schritt muss das DFBe-Team am letzten Spieltag gehen.

Die letzte Etappe bei den Play-Ins der FIFAe Nations Series ist gestartet. In Woche drei entscheidet sich, welches Team sich für die Play-offs zum FIFAe Nations Cup 2023 im Sommer qualifiziert.

Zwei Wege hat das deutsche Team: Platz eins in ihrer Division oder im Consistency Ranking. Nach dem ersten Spieltag am Donnerstag hat die DFBe-Auswahl noch beide Optionen. Mit acht Zählern sind Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Umut 'RBLZ_Umut' Gültekin ohne Niederlage in die letzte Spielwoche gestartet.

Tabellenführung knapp verpasst

Torreich wurde es vor allem gegen die Schweden. 4:4 endete die Partie nach 90 Ingame-Minuten. Anschließend ließ das DFBe-Duo zwei Siege folgen und manövrierte sich an an die Spitze der Tabelle. Dass es nicht dabei blieb, lag einerseits am dritten Sieg der Schweden, andererseits am Remis der Deutschen zum Abschluss des Spieltags. Gegen Aufsteiger Schottland kamen Neuhausen und Gültekin nicht über ein 1:1 hinaus.

Damit hat Deutschland nach den ersten vier Spieltagen zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Schweden. Italien lauert auf Platz drei mit sechs Zählern. Schlusslicht ist Kroatien, ebenfalls Aufsteiger, mit null Punkten.

Die Tabelle nach dem ersten Spieltag. FIFA.gg

Auch wenn es letztlich nicht reichen sollte, Schweden noch vom ersten Platz zu verdrängen: Über das Consistency Ranking hat das DFB-Team ebenfalls gute Chancen, ein Ticket für die Play-offs zu lösen. Mit 500 Punkten steht Deutschland auf Platz eins. Allerdings ist Italien punktgleich und nur im direkten Vergleich hintenan.

150 Zähler im Consistency Ranking gibt es für den Tabellenersten, 240 für den Zweiten, 200 für den Dritten. Die Nation auf Platz vier bekommt 160, für Rang fünf gibt es 140. Wie oder auch ob sich Deutschland über einen der beiden Wege qualifiziert, das entscheidet sich am heutigen Freitag ab 17:00 Uhr.