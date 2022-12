FeNS Play-Ins 2023: Deutschland entgeht Abstieg nur knapp

Am zweiten Spieltag der FIFAe Nation Series (FeNS) Play-Ins konnte Deutschland nicht überzeugen und entging dem Abstieg nur knapp. Großer Gewinner des Spieltages: Italien.

Deutschland übersteht die erste Woche in Division eins. FIFA via Getty Images

Sieben Punkte, zweiter Platz: Der Start der deutschen eNationalmannschaft in die Play-Ins der FIFAe Nation Series war geglückt. Am zweiten Spieltag herrschte jedoch Ernüchterung - den Schwung konnte die DFB-Auswahl um Weltmeister Umut Gültekin nicht mitnehmen. Nur ein Punkt trennte das Team am Ende von einem Abstiegsplatz.

Das sind die Play-ins Erste Qualifikationsrunde für den FIFAe Nations Cup - die Weltmeisterschaft.

Die Welt ist in fünf Regionen unterteilt. In Europa gibt es vier Konferenzen mit jeweils zwei Divisionen, in denen Mannschaften auf- und absteigen können.

Die beiden besten Teams der Division 2 steigen auf, die beiden schlechtesten Teams der Division 1 steigen ab.

Nach drei Spielwochen qualifizieren sich die beiden besten Teams der jeweiligen ersten Divisionen direkt für die Play-offs.

Ein weiterer Play-off-Platz geht an den Erstplatzierten des Consistency Rankings der jeweiligen Konferenzen. Pro Position am Ende einer Spielwoche bekommen die Teams Punkte.

Lediglich gegen Kasachstan gab es ein Erfolgserlebnis - mit 6:1 hielten Gültekin und Teampartner Mustafa Cankal den Anschluss in der Gruppe. Denn tatsächlich forderten die zwei Remis zuvor gegen Schweden und Schottland in der Tabelle ihren Tribut. Das lag vor allem an den Italienern.

Italienische Torfestivals gegen Schottland und DFB-Team

Die entgingen am Donnerstag nur knapp dem Fehlstart - ein 3:0 über Deutschland brachte sie wieder auf Tuchfühlung zu den Spitzenteams. Knapp 24 Stunden später schien Italien wie ausgewechselt. Sie blieben ungeschlagen, schlugen Schottland mit 6:1 und abermals das DFB-Team, dieses Mal mit 4:2.

Aus sechs Punkten der Italiener wurden schlagartig 16 und gar Platz eins. Denn nicht nur Deutschland konnte seine Leistung nicht bestätigen. Auch die Schweden waren auf der Suche nach ihrer Form des Vortags - lediglich gegen die Schotten konnten die Skandinavier einen knappen Erfolg verbuchen.

Rumänien und Litauen steigen auf

Ein aus deutscher Sicht nicht ganz unwichtiges Ergebnis. Schließt die DFB-Auswahl die erste Woche als Dritter ab, beträgt der Vorsprung auf den Vorletzten Schottland nur einen Punkt. Diese steigen damit zusammen mit Kasachstan, die am Freitag immerhin ihren ersten Zähler ergattern konnten, in die zweite Division ab.

Weiter geht es am 26. und 27. Januar mit der zweiten von drei Wochen. Neu in Deutschlands Gruppe werden Rumänien und Litauen sein - die Karten sind übrigens dann wieder neu gemischt. Alle Teams starten wieder bei null Punkten. Ganz unerheblich ist die Abschlussposition in der Division trotzdem nicht. Je nach Rang gibt es Punkte für das Consistency Ranking. Dieses setzt sich aus allen Teilnehmern der Konferenz zusammen - also Division eins und zwei.

Das Consistency Ranking nach der ersten Woche. FIFA.gg

Nach der dritten Woche bekommt der Erstplatzierte des Rankings einen Startplatz bei den Play-offs zum FIFAe Nations Cup. Sollte Deutschland also nach Woche drei in der Division nicht unter den besten zwei Teams sein, wäre das Consistency Ranking eine zusätzliche Qualifikationsoption.