FeNS 2023: Hammergruppe für Deutschland in den Play-offs

Die deutsche eNationalmannschaft ist für die Play-offs zum FIFAe Nations Cup 2023 in eine anspruchsvolle Gruppe mit drei Schwergewichten gelost worden. Droht das DFB-Team, das Finalevent zu verpassen?

Auf die Klasse von 'RBLZ_UMUT' ist der DFB in den Play-offs angewiesen. FIFA via Getty Images

Das DFB-Team hegt trotz des unfreiwilligen Umwegs über die Online-Qualifier Ambitionen auf den Gewinn des FIFAe Nations Cups 2023. Souverän hatten sich das Team in der Zwischenrunde durchgesetzt, bestehend aus Weltmeister Umut 'RBLZ_UMUT' Gültekin, dem deutschen Meister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen und Levy Finn 'levyfinn' Rieck. Gerade die beiden 3:1-Siege im Winner Bracket gegen Kroatien unterstrichen die Dominanz.

Für die Play-offs hat die deutsche eNationalmannschaft jedoch eine Hammergruppe zugelost bekommen: Mit Portugal, Spanien und den Niederlanden warten am 18. und 19. Mai gleich drei Schwergewichte. Abgerundet wird Gruppe B durch Irland. Portugal und die Niederlande hatten sich direkt in den Play-Ins für die Play-offs qualifiziert, Spanien und Irland waren wie Deutschland den Weg über die Online-Qualifier gegangen.

Echte Herausforderungen für das DFB-Team in Gruppe B. FIFAe

Pokalsieger, Meister, WM-Halbfinalist

Die Portugiesen stellen ein schlagkräftiges Team um Diogo 'Tuga810' Pombo auf, der Anfang April mit Atletico Madrid den eLaLiga Cup gewinnen konnte. Der Top-Star in Reihen der Niederländer ist Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz, der beim FIFAe World Cup 2022 erst im Halbfinale am späteren Champion 'RBLZ_UMUT' scheiterte. Im Finale der eChampions League 2023 wird er am 7. Juni in Istanbul die Chance auf Revanche erhalten.

Aus dem spanischen Kader sticht der erfahrene Kilian 'Zidane10' Pita heraus, der im vergangenen Jahr den nationalen eSport-Meistertitel feiern konnte - nachdem er schon den eLaLiga Cup in FIFA 22 gewonnen hatte. Die deutschen Gruppengegner der Play-offs vereinen zahlreiche Titel, starke Platzierungen und Finalteilnahmen. Einzig gegen Irland wird die DFB-Auswahl klarer Favorit sein.

"Gruppe des Todes" - verzeihendes Format

Unter dem Auslosungs-Tweet des FIFAe-Accounts sammelten sich schnell die Kommentare. "Was in aller Welt ist Gruppe B?", fragte 'AlexBeeOfficial'. Laut 'Ivoire_eSports' sei Deutschland in die "Gruppe des Todes" gelost worden. Passend zu dieser Einschätzung wurden diverse Antworten mit einem Totenkopf-Emoji versehen. Auch der DFB bezeichnete das Losergebnis als "Hammergruppe" - verbunden mit der Ansage: "Wir können jeden schlagen!"

Tatsächlich fällt das Format der Play-offs recht verzeihend aus. Elf der 20 Teams der EU-Zone rücken ins Finalevent vor. Acht Mannschaften schaffen den Sprung nach der Gruppenphase über das Winner Bracket, zwei über das Second Chance Bracket, eines im Third Chance Bracket. Entsprechend würden Deutschland auf dem schnellsten Weg eine Top-4-Platzierung in Gruppe B und ein einziger Erfolg im Winner Bracket für das Ticket zum FIFAe Nations Cup 2023 genügen.